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На смену АЗС: в стране должно появиться более 1300 станций подзарядки электрокаров

13.10.2018 16:10 — Разное | Партизан  
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Беларусь начинает развивать государственную сеть электрозарядных станций, сообщает belsat.eu.

Согласно утвержденной Советом министров программе, к 2030 году в Беларуси должны появиться 1304 электрозарядные станции: 1224 станции поставят в населенных пунктах, 80 будут действовать на основных автомагистралях. Расстояние между двумя ближайшими станциями будет составлять от 50 от 70 километров.

Власти планируют установить также 25 супербыстрых электрозарядных комплексов в столице и областных центрах, а также на основных автомагистралях (с расстоянием между двумя ближайшими станциями около 120-150 км).

«Целью Программы является создание в Республике Беларусь развитой сети электрозарядных станций по предоставлению качественных и доступных услуг по зарядке электромобилей, обеспечивающей комфортное и беспрепятственное передвижение электромобилей по территории республики и соответствующей мировым стандартам», – сообщает пресс-служба правительства.

Количество станций может измениться в зависимости от развития электромобильного парка в стране.



Карта заправок компании «Белоруснефть». Именно на них разместятся новые электрозарядные станции: функции по созданию и развитию сети осуществляет государственный оператор
Установку зарядных станций будет финансировать государственная компания «Белоруснефть».


 
 
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Беларусь начинает развивать государственную сеть электрозарядных станций, сообщает belsat.eu.
 
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