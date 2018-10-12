Матвиенко уверена, что Белоруссия присоединится к идее СФ по борьбе с героизацией нацизма

"Я уверена, что наши белорусские партнеры поддержат инициативу, с которой выступил Совет Федерации. Мы хотим обратиться в Организацию Объединенных Наций, подготовим соответствующую резолюцию о признании победы над фашизмом всемирным наследием человечества, а памятников, посвященных воинам, павшим в борьбе с нацизмом и фашизмом, - всемирным мемориалом памяти", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу.





Она сообщила, что ранее предложила белорусам присоединиться к инициативе и успела на полях V Форума регионов России и Белоруссии пообщаться на эту тему с председателем Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Михаилом Мясниковичем.





Инструментом реализации данной идеи, по ее мнению, может стать создание международного реестра памятников борцам с нацизмом.



