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Кремль подает четкий сигнал: хватит сидеть на трубе

13.10.2018 15:55 — Разное | Партизан  
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В белорусской экономике существуют две критически опасные зоны: белорусские продукты, от которых скоро откажется Россия, и нефть, которую Беларусь закупает в РФ. Так считает экономист Леонид Заико.

Кремль подает четкий сигнал: хватит сидеть на трубе
фото: maxpark.com
Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Беларусь с ноября 2018 года до конца 2019 года. Таковы условия подписанных индикативных балансов между Россией и Беларусью. Что это значит для Беларуси? 
«Белорусский партизан» адресовал этот вопрос руководителю аналитического центра «Стратегия» Леониду Заико.

«Россия не допустит, чтобы Беларусь перебегала дорогу»
Экономист считает, запрет на поставки в Беларусь сжиженного углеводородного газа (СУГ) «на белорусах не скажется»:
- Россия ведет закулисные игры за сохранение своих рынков: она экспортирует много газа по «Северному потоку» в Европу. Поэтому подчищает хвосты: не хотела бы, чтобы Беларусь перебегала ей дорогу. Рынок сжиженного газа является одним из самых перспективных в мире, пространство защищают и американцы: рынок Европы для США – стратегическая цель, - говорит Леонид Заико. - Беларусь много поставить не может. Тем не менее, Россия, видно, решила играть большую игру и никого не допускать на этот рынок. Борьба двух гигантов не терпит лишних участников. 

«Ребята, мы окажемся в заднице полной!»
Гораздо чувствительнее по белорусской экономике ударит запрет на экспорт нефтепродуктов. По данным российского агентства Argus, железнодорожные поставки нефтепродуктов из России в Беларусь в январе-августе 2018 года составили 2,38 млн тонн (на 375 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2017 года). Больше всего отгружалось мазута (860 тыс. тонн), нафты (733 тыс. тонн) и вакуумного газойля (589 тыс), - на общую сумму около 1 млрд долларов.

- Белорусские дискуссии по поводу нефти надо закрывать, надо заклеить рот скотчем нашим политикам, премьер-министрам и журналистам. Израиль с 2025 года запретил ввоз в страну автомобилей на двигателях внутреннего сгорания, а белорусское правительство добивается, чтобы производить как можно больше бензина. Выступаю я в Витебске и говорю: ребята, а вы думаете, что будете делать с Новополоцким нефтеперерабатывающим заводом? Смотрят на меня, как Илья Муромец на соловья-разбойника: ничего не понимают. Германия ограничивает выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и планирует в следующем десятилетии перейти на производство электромобилей, Франция, в США все мои знакомые перешли на электромобили – только дураки уже покупают автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Беларусь сейчас борется за бензин, за дизтопливо, а кому оно скоро надо будет, скажите мне? Европа будет ездить на белорусском бензине, англичане будут заправляться белорусской солярой? Нефтяная эра заканчивается. Каменный век закончился не потому, что камней не стало, и нефтяной век закончится не потому, что нефть иссякнет, - а Беларусь живет еще в углеводородном пространстве. Нужно рассчитать 10-15-летнюю перспективу и прекратить разговоры о том, что чем больше переработаем нефти, тем более богатыми станем. Ребята, мы окажемся в заднице полной! – возмущен экономист.

«Белорусские власти надышались паров бензина»
- У нас есть две критически опасные зоны: белорусское молоко и мясо, которое Россия скоро перестанет покупать (она сама себя обеспечивает), и нефть, которой ежегодно Беларусь покупает 2 миллиона тонн. Сегодня – еще да, но нефтяная эпоха заканчивается, причем закончится так быстро, что Мозырь и Новополоцк (нефтеперерабатывающие заводы. – БП) не успеют понять: а что делать дальше? 


Но официальный Минск делает ставку на нефть и нефтепродукты. Как отреагируют власти на новые реалии?
- Белорусские власти надышались паров бензина. У нас экспорт нефтепродукты занимали до 40% экспорта. И тот факт, что Россия станет давать меньше нефти, положительный: ребята, переходите на другие технологии, создавайте роботов, переходите на другую экономику. Из Кремля сигналы подают: хватит на трубе сидеть. Необходим коренной поворот, а не обсуждать, сколько Россия поставит светлых или темных нефтепродуктов. Нефть можно перерабатывать в высокополимерные, в низкополимерные материалы, но бензиново-керосиновый угар должен закончиться. И я к этому призываю, - подчеркнул Леонид Заико.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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