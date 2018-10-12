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Свиней подвинули: под Ружанами переносят свинокомплекс, чтобы вонь не долетала до санатория Нацбанка

13.10.2018 15:04 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщает местная газета «Районные будни».

«11 сентября текущего года в райисполкоме прошли общественные слушания по вопросу строительства свиноводческого комплекса в урочище Выгода Ружанского сельсовета.



Строительную площадку предполагалось выбрать на северо-западе от деревни Молочки на расстоянии 3100 метров и на юго-западе от санатория «Ружанский» на расстоянии 4900 метров. Руководство санатория «Ружанский» и Национального банка Республики Беларусь посчитала, что со строительством свинокомплекса в данном месте неприятные запахи будут распространяться на территорию оздоровительного учреждения.


Как сообщил заместитель председателя райисполкома С.М.Гук, принято решение изменить площадку для строительства свиноводческого комплекса. Выбрано новое место, которое согласовано с облисполкомом. Оно находится на значительном расстоянии от санатория «Ружанский». Скоро по этому вопросу состоятся очередные общественные слушания», - сообщает издание.


 
 
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