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Свиней подвинули: под Ружанами переносят свинокомплекс, чтобы вонь не долетала до санатория Нацбанка
Об этом сообщает местная газета «
«11 сентября текущего года в райисполкоме прошли общественные слушания по вопросу строительства свиноводческого комплекса в урочище Выгода Ружанского сельсовета.
Строительную площадку предполагалось выбрать на северо-западе от деревни Молочки на расстоянии 3100 метров и на юго-западе от санатория «Ружанский» на расстоянии 4900 метров. Руководство санатория «Ружанский» и Национального банка Республики Беларусь посчитала, что со строительством свинокомплекса в данном месте неприятные запахи будут распространяться на территорию оздоровительного учреждения.
Как сообщил заместитель председателя райисполкома С.М.Гук, принято решение изменить площадку для строительства свиноводческого комплекса. Выбрано новое место, которое согласовано с облисполкомом. Оно находится на значительном расстоянии от санатория «Ружанский». Скоро по этому вопросу состоятся очередные общественные слушания», - сообщает издание.
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Свиней подвинули: под Ружанами переносят свинокомплекс, чтобы вонь не долетала до санатория Нацбанка
Об этом сообщает местная газета «Районные будни».
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