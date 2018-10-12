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"Остепенилась" и уехала в Питер ради детей. Алина Кабаева написала диссертацию

13.10.2018 14:58 — Разное | Партизан  
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Алина Кабаева достигла нового высокого результата в своей карьере - она станет кандидатом педагогических наук.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, бывшая депутат государственной думы России, председатель совета директоров "Национальной медиа группа" (НМГ), председатель совета директоров ЗАО "Спорт-Экспресс" и просто знаменитая Алина Кабаева достигла нового высокого результата в своей карьере - она станет кандидатом педагогических наук, пишет newsru.com
35-летняя Кабаева 11 октября защитила диссертацию в Национальном государственном Университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Санкт-Петербурге, который она окончила в 2009 году. Тема диссертации двукратной чемпионки мира, олимпийской чемпионки в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, многократной чемпионки Европы - "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике".

Все 23 члена диссертационного совета проголосовали за присвоение спортсменке степени кандидата педагогических наук. Теперь, чтобы получить эту ученую степень, Кабаевой нужно только отправить документы в Москву, в Высшую аттестационную комиссию. Решение должно быть принято в течение двух месяцев.


фото: twitter.com

Отчет о состоявшейся защите размещен на сайте Университета. Научным руководителем Кабаевой выступил судья международной категории по спортивной гимнастике, профессор кафедры теории и методики гимнастики Университета Раиса Терехова.

Как сообщает "Фонтанка.ру", в тексте работы Кабаевой описываются игры, задания для занимающихся гимнастикой, методика оценки мотивации детей дошкольного возраста к занятиям гимнастикой и педагогические наблюдения на занятиях по художественной гимнастике в спортивно-оздоровительных группах.

Как отмечает "Радио Свобода", судя по реакции в соцсетях, никто почему-то не сомневался, что защита Алины Кабаевой пройдет успешно.


 
 
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Алина Кабаева достигла нового высокого результата в своей карьере - она станет кандидатом педагогических наук.
 
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