"Остепенилась" и уехала в Питер ради детей. Алина Кабаева написала диссертацию

пишет newsru.com Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, бывшая депутат государственной думы России, председатель совета директоров "Национальной медиа группа" (НМГ), председатель совета директоров ЗАО "Спорт-Экспресс" и просто знаменитая Алина Кабаева достигла нового высокого результата в своей карьере - она станет кандидатом педагогических наук,newsru.com

35-летняя Кабаева 11 октября защитила диссертацию в Национальном государственном Университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Санкт-Петербурге, который она окончила в 2009 году. Тема диссертации двукратной чемпионки мира, олимпийской чемпионки в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, многократной чемпионки Европы - "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике".





Все 23 члена диссертационного совета проголосовали за присвоение спортсменке степени кандидата педагогических наук. Теперь, чтобы получить эту ученую степень, Кабаевой нужно только отправить документы в Москву, в Высшую аттестационную комиссию. Решение должно быть принято в течение двух месяцев.













Отчет о состоявшейся защите размещен на сайте Университета. Научным руководителем Кабаевой выступил судья международной категории по спортивной гимнастике, профессор кафедры теории и методики гимнастики Университета Раиса Терехова.





сообщает "Фонтанка.ру", в тексте работы Кабаевой описываются игры, задания для занимающихся гимнастикой, методика оценки мотивации детей дошкольного возраста к занятиям гимнастикой и педагогические наблюдения на занятиях по художественной гимнастике в спортивно-оздоровительных группах. Как"Фонтанка.ру", в тексте работы Кабаевой описываются игры, задания для занимающихся гимнастикой, методика оценки мотивации детей дошкольного возраста к занятиям гимнастикой и педагогические наблюдения на занятиях по художественной гимнастике в спортивно-оздоровительных группах.









отмечает "Радио Свобода", судя по реакции в соцсетях, никто почему-то не сомневался, что защита Алины Кабаевой пройдет успешно. Как"Радио Свобода", судя по реакции в соцсетях, никто почему-то не сомневался, что защита Алины Кабаевой пройдет успешно.



