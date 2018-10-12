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"Остепенилась" и уехала в Питер ради детей. Алина Кабаева написала диссертацию
Алина Кабаева достигла нового высокого результата в своей карьере - она станет кандидатом педагогических наук.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, бывшая депутат государственной думы России, председатель совета директоров "Национальной медиа группа" (НМГ), председатель совета директоров ЗАО "Спорт-Экспресс" и просто знаменитая Алина Кабаева достигла нового высокого результата в своей карьере - она станет кандидатом педагогических наук,
35-летняя Кабаева 11 октября защитила диссертацию в Национальном государственном Университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Санкт-Петербурге, который она окончила в 2009 году. Тема диссертации двукратной чемпионки мира, олимпийской чемпионки в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, многократной чемпионки Европы - "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике".
Все 23 члена диссертационного совета проголосовали за присвоение спортсменке степени кандидата педагогических наук. Теперь, чтобы получить эту ученую степень, Кабаевой нужно только отправить документы в Москву, в Высшую аттестационную комиссию. Решение должно быть принято в течение двух месяцев.
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Отчет о состоявшейся защите размещен на сайте Университета. Научным руководителем Кабаевой выступил судья международной категории по спортивной гимнастике, профессор кафедры теории и методики гимнастики Университета Раиса Терехова.
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Алина Кабаева достигла нового высокого результата в своей карьере - она станет кандидатом педагогических наук.
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