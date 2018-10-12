В Эгейском море обнаружили кладбище древних кораблей









Обломки лежат на дне моря в окрестностях маленького островного архипелаге Фурной, в Восточном Эгейском море, и охватывают огромный период от древней Греции до 20-го века. Большинство из затонувших судов относятся к греческим, римским и византийской эпохам.





До сих пор такое большое количество кораблей не было найдено ни в одном районе.





«Сложно описать моё волнение, это было просто невероятно. Мы знали, что мы наткнулись на то, что может изменить учебники истории», - сказал подводный археолог и содиректор проекта исследования Fournoi д-р Питер Кэмпбелл из RPM Nautical Foundation.





Русские Афины . Когда международная команда начала подводное обследование в 2015 году, они были поражены, обнаружив остатки 22 кораблей. После последних находок это число возросло до 58, и команда полагает, что на морском дне ниже есть и другие остатки кораблей, сообщают





«Я бы назвал это, вероятно, одним из главных археологических открытий века, в котором мы теперь имеем новую историю, чтобы рассказать о морском пути, который соединял регионы древнего Средиземноморья», - сказал Кэмпбелл в интервью Reuters.





Суда и их содержимое рисуют картину перевозок по маршрутам из Черного моря, Греции, Малой Азии, Италии, Испании, Сицилии, Кипра, Леванта, Египта и Северной Африки.









«Девяносто процентов кораблей, которые мы обнаружили на архипелаге в Фурном, перевозили груз амфор. Амфора - это сосуд, используемый в основном для транспортировки жидкостей и полужидкостей в древности, поэтому товары, которые он будет перевозить, в основном были вином, маслом, соусами из рыбы, возможно, медом », - рассказывает директор проекта д-р Георгиос Кутсуфлакис из Института Подводных древностей. Рыбный соус из черноморского региона в древности был дорогим товаром, добавил он.





Плохая погода - наиболее вероятное объяснение того, почему корабли все затонули в одном и том же районе, сказал он. В этом регионе случается множество внезапных, яростных шквалов и он окружен скалистыми берегами.





Фурни был точкой остановки для кораблей, чтобы провести ночь во время их путешествия.





«Поскольку между островами есть узкие проходы, много заливов и нисходящие ветры с гор, там возникают вн апные бури.





«Не случайно, что в этих участках было обнаружено большое количество обломков ... если внезапное изменение направления ветра и если капитан был из другого района и не был знаком с особенностями местного климата , он мог бы легко потерять контроль над кораблем и быть выброшенным на камни », - говорит Кутсуфлакис .





В более поздние времена Фурной считался прибежищем пиратов, сказал Кэмпбелл. "Пиратов привлекало это место обильным потоком судов, нагруженных богатым грузом. Хотя погода считалась основной причиной кораблекрушений, пиратство, возможно, играло в этом не последнюю роль", говорит ученый.





Состояние затонувших кораблей разное. Некоторые из них хорошо сохранились, другие - разлетелись на куски после того, как корабли врезались в скалы.





«У нас есть обломки, которые совершенно нетронуты. Мы чувствуем, что мы были первыми, кто их нашел, но они находятся на очень большой глубине, более 60 метров. Обычно с 40 метров и ниже мы находим корабли в хорошем состоянии. Все, что на находиться на глубине менее 40 метров, либо потеряло свою форму, либо было разграблено в прошлом », - сказал Koutsouflakis.





Архипелаг Фурни состоит из 20 небольших островов, островков и рифов между более крупными островами Икария, Патмос и Самос. Население не более 1500 человек, в основном расположенных на главном острове Фурни.