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Под Гомелем мужчина при строительстве гаража обнаружил авиабомбу

13.10.2018 16:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Под Гомелем мужчина при строительстве гаража обнаружил авиабомбу
БЕЛТА

Мужчина выкопал авиабомбу на месте гаража.

Житель Костюковки копал яму и в какой-то момент его лопата ударила по железу. Он подумал, что это старая труба и решил её выкопать, но в процессе работы из земли показался нос и остатки оперенья.

Мужчина понял, что дальше копать опасно и обратился к правоохранителям. На место ЧП прибыли специалисты саперно-пиротехнической группы из ВЧ 5525 ВВ МВД, пишет БЕЛТА.

Оказалось, что мужчина обнаружил советскую авиационную фугасную бомбу «ФАБ 100», произведенную в СССР в тридцатых годах прошлого века. Боеприпас был с работающим взрывателем, так что дальнейшая работа могла привести к трагическим последствиям. 

Бомбу извлекли из земли и уничтожили на специальном полигоне. 

 
 
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Оказалось, что мужчина обнаружил советскую авиационную фугасную бомбу «ФАБ 100», произведенную в СССР в тридцатых годах прошлого века.
 
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