Под Гомелем мужчина при строительстве гаража обнаружил авиабомбу

Мужчина выкопал авиабомбу на месте гаража.

Житель Костюковки копал яму и в какой-то момент его лопата ударила по железу. Он подумал, что это старая труба и решил её выкопать, но в процессе работы из земли показался нос и остатки оперенья.

Мужчина понял, что дальше копать опасно и обратился к правоохранителям. На место ЧП прибыли специалисты саперно-пиротехнической группы из ВЧ 5525 ВВ МВД, пишет БЕЛТА .

Оказалось, что мужчина обнаружил советскую авиационную фугасную бомбу «ФАБ 100», произведенную в СССР в тридцатых годах прошлого века. Боеприпас был с работающим взрывателем, так что дальнейшая работа могла привести к трагическим последствиям.

Бомбу извлекли из земли и уничтожили на специальном полигоне.