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Самый классный класс – это про нас!

13.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Самый классный класс – это про нас!
День рождения нашего 1 «Б» класса – 1 сентября 2018 года. Ведь именно в этот день мы впервые переступили порог гимназии № 1 им. К. Калиновского г. Свислочи.

Мы уже знаем, что в школе на уроках надо внимательно слушать учителя, правильно сидеть за партой, заниматься спортом, а поиграть в любимые игры можно на переменах. Здесь мы учимся дружить, помогать друг другу, без страха выходить к доске, писать красиво буквы, читать первые слова.


Если вы думаете, что мы уж очень правильные, то это не совсем так. Просто мы дети и нам хочется иногда пошалить. На переменах мы похожи на индейцев, вышедших на тропу войны. Но как только прозвенит звонок, сразу вспоминаем, что мы уже ученики. И на 35 минут урока превращаемся из непоседливых, озорных мальчишек и девчонок в серьезных и внимательных первоклассников. А еще мы очень любим петь, танцевать, рисовать, лепить из пластилина. Самое главное, когда мы вместе, нам хорошо и интересно. Мы уверены, что все получится у нас, потому что 1 «Б» – самый классный класс!

 

Мария Гуштын,
классный руководитель.

 
 
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День рождения нашего 1 «Б» класса – 1 сентября 2018 года. Ведь именно в этот день мы впервые переступили порог гимназии № 1 им. К. Калиновского г. Свислочи.
 
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