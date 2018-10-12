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Самый классный класс – это про нас!
13.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Мы уже знаем, что в школе на уроках надо внимательно слушать учителя, правильно сидеть за партой, заниматься спортом, а поиграть в любимые игры можно на переменах. Здесь мы учимся дружить, помогать друг другу, без страха выходить к доске, писать красиво буквы, читать первые слова.
Мария Гуштын,
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День рождения нашего 1 «Б» класса – 1 сентября 2018 года. Ведь именно в этот день мы впервые переступили порог гимназии № 1 им. К. Калиновского г. Свислочи.
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