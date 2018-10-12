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Акция «Чистый лес» на Городокщине

13.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Республиканская акция «Чистый лес» пройдет в стране по инициативе Минлесхоза 20 октября.

Акция стала традиционной и на Городокщине. В прошлом году  в ней приняли участие сотрудники лесхоза и различных организаций района. Уборкой несанкционированных свалок  занимались 95 представителей лесхоза и 35 сотрудников РОЧС, РОСК, отдела по образованию и других организаций. Силами работников лесхоза от бытового мусора было очищено урочище Воробьёвы горы.

  Лесхоз приглашает всех неравнодушных жителей объединить усилия и внести лепту в наведение порядка — благоустроить прилегающие к своим населенным пунктам территории в лесу. Чтобы стать участником акции, сказал главный лесничий Городокского лесхоза Анатолий Судник, достаточно обратиться в лесхоз или ближайшее лесничество по месту жительства и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Предприятие, как отметил Анатолий Иванович, обеспечит всех участников мероприятия необходимым  инвентарем. Заявки принимают по тел. 4-22-01; 4-09-24.

Галина НИКОЛАЕВА.

Акция «Чистый лес» на Городокщине

 
 
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Республиканская акция «Чистый лес» пройдет в стране по инициативе Минлесхоза 20 октября. Акция стала традиционной и на Городокщине. В прошлом году  в ней приняли...
 
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