Акция «Чистый лес» на Городокщине

Республиканская акция «Чистый лес» пройдет в стране по инициативе Минлесхоза 20 октября.

Акция стала традиционной и на Городокщине. В прошлом году в ней приняли участие сотрудники лесхоза и различных организаций района. Уборкой несанкционированных свалок занимались 95 представителей лесхоза и 35 сотрудников РОЧС, РОСК, отдела по образованию и других организаций. Силами работников лесхоза от бытового мусора было очищено урочище Воробьёвы горы.

Лесхоз приглашает всех неравнодушных жителей объединить усилия и внести лепту в наведение порядка — благоустроить прилегающие к своим населенным пунктам территории в лесу. Чтобы стать участником акции, сказал главный лесничий Городокского лесхоза Анатолий Судник, достаточно обратиться в лесхоз или ближайшее лесничество по месту жительства и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Предприятие, как отметил Анатолий Иванович, обеспечит всех участников мероприятия необходимым инвентарем. Заявки принимают по тел. 4-22-01; 4-09-24.

Галина НИКОЛАЕВА.



