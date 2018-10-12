В Руденске женщину засыпало землей

Инцидент произошел 12 октября.

Около 17:00 в службу спасения МЧС поступило сообщение о том, что в городском поселке Руденск Пуховичского района женщину засыпало землей, пишет БЕЛТА .

Как выяснилось, 45-летняя местная жительница сама копала траншею, чтобы провести водопровод к дому. Но в эту траншею глубиной около 2 м осыпалась земля. Женщина не смогла сама выбраться – понадобилась помощь спасателей.

Женщина не пострадала.