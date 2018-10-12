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В Руденске женщину засыпало землей
13.10.2018 16:40 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел 12 октября.
Около 17:00 в службу спасения МЧС поступило сообщение о том, что в городском поселке Руденск Пуховичского района женщину засыпало землей, пишет
Как выяснилось, 45-летняя местная жительница сама копала траншею, чтобы провести водопровод к дому. Но в эту траншею глубиной около 2 м осыпалась земля. Женщина не смогла сама выбраться – понадобилась помощь спасателей.
Женщина не пострадала.
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Женщина не пострадала.
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