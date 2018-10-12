Посмотрите, какие кассы стоят у стадиона «Динамо»

Про обновлённый стадион «Динамо», к сожалению, сказано немало плохого. При этом как-то пропустили тему касс. Судя по фотографии, которую опубликовали в твиттере, билеты на спортивные мероприятия наличкой можно купить в маленьких фургончиках − специального помещения на самом стадионе нет. Другое дело, что в 21 веке большинство людей покупают билеты онлайн.

Болельщик Максим подтвердил KYKY, что это кассы: «Стадион сдали, а кассы не достроили». Он отметил, что такие фургончики стоят на матчах сборной, а на играх футбольного клуба «Динамо Минск» как помещение для касс используются палатки.