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Патриарх Кирилл: Надеюсь, православная церковь найдет в себе силы сохранить единство
Фото: Надежда Бужан
— Я прибыл в Минск на близкую моему сердцу белорусскую землю в год 1030-летия крещения Руси. И в связи с этим замечательным событием, с празднованием круглой годовщины нашей общей христианской истории, было принято решение в Минске провести заседание Священного Синода. Это первое заседание в истории нашей церкви на белорусской земле. Нам предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе отреагировать и на то, что сегодня происходит в семье православных церквей, и на ту ситуацию, которая складывается в Украине. Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов. Пусть благословение Божие пребывает над белорусской землей, — заявил патриарх Кирилл.
Патриарха Московского и всея Руси в аэропорту встречали Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел, вице-премьер Беларуси, Игорь Петришенко, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси Леонид Гуляка, посол России в Беларуси Михаил Бабич.
Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. По итогам его заседания стало известно, что томос Украина не получила, но Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления томоса Украинской церкви. Киевский патриархат призвал сторонников автокефалии начать подготовку объединительного собора.
Ранее РПЦ пригрозила разорвать отношения с Константинополем, если Украинской православной церкви Киевского патриархата дадут автокефалию.
Синод Белорусской православной церкви во всем единодушно поддержал позицию патриарха и Священного Синода Русской православной церкви.
«В понедельник в Минске запланировано заседание Священного Синода РПЦ, и высший исполнительный орган РПЦ даст надлежащую оценку того, что произошло сегодня. Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась», — заявил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, комментируя решение Константинополя.
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На Священном Синоде предстоит решить много важных вопросов.
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