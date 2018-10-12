Патриарх Кирилл: Надеюсь, православная церковь найдет в себе силы сохранить единство

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— заявил патриархПатриарха Московского и всея Руси в аэропорту встречали Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси, вице-премьер Беларуси,, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси, посол России в БеларусиНапомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. По итогам его заседания стало известно, что томос Украина не получила, но Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления томоса Украинской церкви. Киевский патриархат призвал сторонников автокефалии начать подготовку объединительного собора.Ранее РПЦ пригрозила разорвать отношения с Константинополем, если Украинской православной церкви Киевского патриархата дадут автокефалию.Синод Белорусской православной церкви во всем единодушно поддержал позицию патриарха и Священного Синода Русской православной церкви.заявил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей, комментируя решение Константинополя.