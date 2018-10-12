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Путин подарил Украине Крымский мост
Фото: depositphotos.com
"По-моему, Путин за счёт российских налогоплательщиков сделал шикарный подарок Украине, который после возвращения Крыма домой ещё долго будет служить крымчанам", - сказал Илья Пономарёв.
В принципе, мысль здравая...
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Экс-депутата Государственной Думы России процитировали практически все крупные украинские СМИ.
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