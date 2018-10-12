"Получаю удовольствие от процесса": Семенович в неглиже раскрыла секрет



Анна Семенович. Фото: GLOBAL LOOK press/Ali Magomed

На очередном снимке, появившемся в Сети,предстала перед зрителями лежащей на кровати в одном халатике. Однако такой легкомысленный наряд не стал для нее помехой, чтобы поговорить о важном.Так, ведущая раскрыла секрет своей успешной жизни.– призналась она.– добавил актриса.Впрочем, подписчики обратили больше внимания не на слова, а на откровенное фото Анны Семенович. Признания в любви посыпались от поклонников как из рога изобилия. "красноречиво и изобретательно осыпали красотку комплиментами сетевые кавалеры.Впрочем, нашлись и те, кто решил напомнить Анне Семенович о неумолимой поступи времени. Дескать, годы идут, часики тикают, а заветного ребенка все нет и нет.– поделились своими ценными мыслями желчные комментаторы.