ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Получаю удовольствие от процесса": Семенович в неглиже раскрыла секрет

13.10.2018 17:06 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Анна Семенович. Фото: GLOBAL LOOK press/Ali Magomed
Фигуристка, актриса, ведущая и певица Анна Семенович, помимо тех талантов, которые позволяют ей строить успешную карьеру, обладает еще и весьма выдающимися внешними данными. Об этом она часто напоминает своим подписчикам в Instagram, выкладывая туда откровенные фотографии.

На очередном снимке, появившемся в Сети, Анна Семенович предстала перед зрителями лежащей на кровати в одном халатике. Однако такой легкомысленный наряд не стал для нее помехой, чтобы поговорить о важном.


Так, ведущая раскрыла секрет своей успешной жизни. "У меня много целей впереди, но я стараюсь не цепляться за результат, я получаю удовольствие от самого процесса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась она.

"Каждый шаг в этой жизни я делаю с любовью , наслаждаясь своим Миром!!! Своим внутренним Миром, а остальное просто декорация для моей реализации и удовольствия 🙌🏻 Всем хорошего дня и приятных декораций ☀️", – добавил актриса.


Впрочем, подписчики обратили больше внимания не на слова, а на откровенное фото Анны Семенович. Признания в любви посыпались от поклонников как из рога изобилия. "Давай,Уже Начнем Встречаться", "Я Готов С Тобой ююна Все", "Ниче так", "ШИКАРНА 🤤", "Краса😍👏", – красноречиво и изобретательно осыпали красотку комплиментами сетевые кавалеры.


Впрочем, нашлись и те, кто решил напомнить Анне Семенович о неумолимой поступи времени. Дескать, годы идут, часики тикают, а заветного ребенка все нет и нет. "И старееешь,Анечка! Думай так,не думай...факт остается фактом– стареешь и одинока!", "Рожать тебе надо) не молодая уже)", – поделились своими ценными мыслями желчные комментаторы.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анна Семенович обладает еще и весьма выдающимися внешними данными.
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция «Чистый лес» на Городокщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика