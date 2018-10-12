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C 14 октября снова дорожает топливо. Угадайте на сколько

13.10.2018 16:58 — Разное | UDF  
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Фото: "Белнефтехим"
С 14 октября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Повышение составит 1 копейку.

Об этом UDF.BY проинформировали в пресс-службе "Белнефтехима".

Напомним, что это двадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 7 октября. И также на одну копейку.

"Белорусские НПЗ продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты.

Цена нефти в октябре в среднем составила 85,1 доллара за баррель и с начала года выросла на 59,3%. Автомобильное топливо на белорусских АЗС за этот период подорожало лишь на 14,4%", - отмечается в сообщении "Белнефтехима".

 
 
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С 14 октября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо.
 
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