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C 14 октября снова дорожает топливо. Угадайте на сколько
Фото: "Белнефтехим"
Об этом
Напомним, что это двадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 7 октября. И также на одну копейку.
"Белорусские НПЗ продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты.
Цена нефти в октябре в среднем составила 85,1 доллара за баррель и с начала года выросла на 59,3%. Автомобильное топливо на белорусских АЗС за этот период подорожало лишь на 14,4%", - отмечается в сообщении "Белнефтехима".
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С 14 октября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо.
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