C 14 октября снова дорожает топливо. Угадайте на сколько

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Об этомпроинформировали в"Белнефтехима".Напомним, что это двадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 7 октября. И также на одну копейку.- отмечается в сообщении "Белнефтехима".