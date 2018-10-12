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В ЛНР заявили о доставке украинскими военными в зону конфликта более 30 единиц техники
Украинские военные продолжают наращивание сил и средств вооружения вблизи линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"11 октября на железнодорожную станцию Рубежное прибыл очередной эшелон военной техники Вооруженных сил Украины", - сообщил А.Марочко в субботу журналистам.
Представитель военного ведомства ЛНР уточнил, что в состав эшелона входят 15 единиц самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибром 122-мм, шесть единиц противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" калибром 100-мм и более 10 единиц танков Т-72.
А.Марочко отметил, что подобными действиями украинские военные демонстрируют нежелание урегулировать конфликт в Донбассе мирным путём.
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Украинские военные продолжают наращивание сил и средств вооружения вблизи линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции...
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