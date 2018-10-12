Чиновники сгоняют украинцев на молебен за автокефалию - СМИ

Украинские чиновники получили указание обеспечить максимальную явку на молебен "за автокефалию", который пройдет по инициативе президента Украины Петра Порошенко в это воскресенье на Софийской площади в центре столицы.

Украинские СМИ публикуют фотографию распоряжения Киево-Святошинской районной администрации (Киевская область) обеспечить прибытие на молебен "делегаций для участия в мероприятии в максимально возможном количестве".

Распоряжение, изданное по поручению Киевской областной государственной администрации, было направлено руководителям органов местного самоуправления, сообщает издание "Вести".

"Во исполнение поручения Киевской ОГА относительно надлежащей организации молебна за Украину, который состоится 14 октября 2018 года в 9:30 на Софийской площади в Киеве, просим обеспечить прибытие делегаций для участия в мероприятии (в максимально возможном количестве) от каждого населенного пункта", - сказано в документе.

Украинские журналисты обратили внимание на время проведения молебна за автокефалию, отмечая, что воцерковленные люди утром в день православного праздника (Покров Пресвятой Богородицы) должны находиться в храмах на литургии.

Издание также приводит информацию из соцсетей: там сообщили, что участников поездки на молебен собирают даже в Мелитополе, где за присутствие на акции предлагают 300 гривен.