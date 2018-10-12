Розничные цены на автотопливо с 14 октября вновь увеличиваются на 1 копейку

Концерн «Белнефтехим» сообщил об очередном подорожании топлива на белорусских АЗС.

«Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 14 октября 2018 года изменяется на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,39, АИ-95-К5-Евро – Br1,47, АИ-98-К5-Евро – Br1,68, ДТ – Br1,47», - говорится в сообщении на официальном сайте концерна.

Там также отмечено, что «белорусские НПЗ продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты».

«Цена нефти в октябре в среднем составила $85,1 за баррель и с начала года выросла на 59,3%. Автомобильное топливо на белорусских АЗС за этот период подорожало лишь на 14,4%», - пояснили в «Белнефтехиме».

В 2018 году бензин в Беларуси дорожал уже 19 раз. Предыдущий раз цены на топливо были увеличены с 7 октября.