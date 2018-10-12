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Патриарх Кирилл прибыл в Минск: видеофакт

13.10.2018 17:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь встречает предстоятеля Русской православной церкви. Эти кадры мы получили только что, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриарх Кирилл прибыл в Минск: видеофакт

В Национальном аэропорту патриарха Кирилла принимают по дипломатическому протоколу встречи первых лиц.

Патриарх Кирилл прибыл в Минск: видеофакт

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов.

Уже 13 октября патриарх Кирилл возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Трехдневный визит насыщен службами и важным церковным мероприятием – синодом Московского Патриархата.

Патриарх Кирилл прибыл в Минск: видеофакт

14 октября глава Русской православной церкви осветит основной придел Всехсвятского храма-памятника. Его возведение начали вместе со строительством государственного суверенитета.

Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

Первый камень в 1991 году заложил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, а сейчас на территории храма уже стоит первый в Беларуси памятник в честь Святейшего.

Патриарх Кирилл прибыл в Минск: видеофакт

«Этот храм отныне всецело будут принадлежать Богу»: патриарх Кирилл освятит храм-памятник в честь Всех Святых

Визит нынешнего Экзарха приурочен к 1030-летию Крещения Руси и готовился он в течение последних двух лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь встречает предстоятеля Русской православной церкви. Эти кадры мы получили только что, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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