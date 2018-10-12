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Патриарх Кирилл прибыл в Минск: видеофакт
Новости Беларуси. Беларусь встречает предстоятеля Русской православной церкви. Эти кадры мы получили только что, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Национальном аэропорту патриарха Кирилла принимают по дипломатическому протоколу встречи первых лиц.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Уже 13 октября патриарх Кирилл возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Трехдневный визит насыщен службами и важным церковным мероприятием – синодом Московского Патриархата.
14 октября глава Русской православной церкви осветит основной придел Всехсвятского храма-памятника. Его возведение начали вместе со строительством государственного суверенитета.
Первый камень в 1991 году заложил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, а сейчас на территории храма уже стоит первый в Беларуси памятник в честь Святейшего.
Визит нынешнего Экзарха приурочен к 1030-летию Крещения Руси и готовился он в течение последних двух лет.
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Новости Беларуси. Беларусь встречает предстоятеля Русской православной церкви. Эти кадры мы получили только что, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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