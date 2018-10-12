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Копейкой больше: с 14 октября дорожает топливо на белорусских заправках
Новости Беларуси. С 14 октября на АЗС Беларуси автомобильное топливо станет дороже на 1 копейку. Это девятнадцатое изменение цен с начала года.
Как
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 39 копеек,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 47 копеек,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 68 копеек,
ДТ – 1 рубль 47 копеек.
В концерне по нефти и химии обращают внимание, что с начала года нефть подорожала на 59,3%, а автомобильное топлива в Беларуси – на 14,4%. К слову, сейчас нефть стоит 85,1 доллара за баррель.
В «Белнефтехиме» также
Полная замена ДТ на зимний сорт произойдёт к 1 ноября. В концерне призывают водителей полностью использовать остатки летнего топлива в баке автомобиля до того, как заправлять машину зимним ДТ.
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Новости Беларуси. С 14 октября на АЗС Беларуси автомобильное топливо станет дороже на 1 копейку. Это девятнадцатое изменение цен с начала года. Как сообщается на...
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