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Пентагон расследует очередную утечку личных данных сотрудников
Новости США. В США Пентагон расследует утечку личных данных своих сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информация была украдена в результате хакерской атаки на компанию, которая предоставляла Пентагону услуги по поездкам персонала. Министерство обороны США начало процесс уведомления сотрудников, пострадавших от хакерской атаки.
Ранее Счетная палата США опубликовала доклад, в котором утверждается, что Пентагон не уделяет достаточного внимания кибербезопасности.
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Новости США. В США Пентагон расследует утечку личных данных своих сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информация была украдена в...
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