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А вы знали? В Казахстане есть камни-трованты, способные расти, размножаться и передвигаться

13.10.2018 17:40 — Разное | Партизан  
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В Казахстане есть камни-трованты, способные… размножаться и передвигаться. Такое чудо природы обнаружено недалеко от Семея, в Прибалхашье и в Мангыстау.
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Впервые трованты были обнаружены в Румынии. Французский ученый Ришар Лион уверен, что это не что иное, как кремниевая форма жизни. Трованты способны дышать, размножаться и даже передвигаться. Оказывается, один вдох таких камней длится… две недели. Более того, у тровантов есть пульс! Если такой камень посадить в огороде, то через несколько месяцев он увеличится в размерах. Размножаются трованты почкованием. Все живые камни имеют однообразную форму и напоминают клубни картофеля. Самым крупным тровантом считается камень диаметром 10 метров, пишет express-k.kz
Трованты можно найти на северном берегу озера Балхаш и на Бродячем поле неподалеку от Семея. Местные жители давно заметили, что здешние камни оставляют глубокие борозды. Они буквально кочуют с места на место. Агроном Игорь Бакаев в интервью местной газете рассказал, как однажды прилег отдохнуть у камня. Проснувшись, мужчина обнаружил, что булыжник, в тени которого он уснул, пропахал в чистом поле борозду и удалился от него на три метра!


Некоторые скептики считают, что трованты вовсе не живые. Просто особая минеральная формула позволяет им вбирать влагу и расти. А передвигаются они, дескать, из-за охлаждения и нагрева почвы. Но объяснить феномен размножения скептики не в силах.


Трованты – уникальная форма жизни со своей кремниевой ДНК, – парирует французский исследователь Ришар Лион. – Это настоящее чудо! Каждый кремниевый организм способен жить миллионы лет.


 
 
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В Казахстане есть камни-трованты, способные… размножаться и передвигаться. Такое чудо природы обнаружено недалеко от Семея, в Прибалхашье и в Мангыстау.
 
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