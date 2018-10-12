В Зельве предприятие продали вместе с коллективом

Но новому хозяину работники оказались не нужны. Люди каждый день приезжают на работу и дежурят под дверью. Надежда Завиновская разбиралась в ситуации.





Замки на воротах складов в Зельве новый владелец «Агробиоресурса» поменял две недели назад. Доступа к рабочим местам нет. Но люди продолжают каждое утро приезжать, стоят у забора по восемь часов, греются в машинах. Боятся увольнения. Только вот кто теперь их работодатель, разобраться не могут. Бывший хозяин площади продал, чтобы погасить долг по кредиту. Новый – с коллективом не знаком.





Расчёт не получили даже те, кто уволился. «Агробиоресурс» – контора, специализирующаяся на аренде складских помещений в нескольких областях страны. Офис находится в Минске , где собственно и лежат трудовые книжки работников из Зельвы. И здесь же поясняют – счета арестованы, как только деньги появятся, задолженность погасят. Только персонал из Гродненской области больше не их сотрудники, документы хранят просто, чтобы передать новым владельцам. Бывший директор общаться готов только по телефону.





На предприятии в Брестской области – это новые владельцы складов точно также в телефонном разговоре удивляются: в Зельве покупали недвижимость, откуда люди?





Пока бизнесмены спорят, люди ждут. В дело вмешалась Федерация профсоюзов. Юристы уже взялись защищать права работников. Пишут письма, звонят, уверены, закон полностью на их стороне. И трудовой кодекс даёт чёткий ответ, что делать в такой ситуации.





Александр Шишко, главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов: «При смене собственника имущества трудовые отношения с ними могут быть продолжены с их согласия. Если они желают работать, то трудовые отношения будут продолжаться. Если же мы не достигнем договорённости, то будем добиваться защиты трудовых прав работников через судебные органы».





Местные власти готовы с работой помочь. Говорят, добраться до бизнесменов сложно – участники конфликта разбросаны по трём областям: Гродненской, Минской и Брестской.





Наталья Юркевич, начальник управления по труду, занятости и соцзащите Зельвенского райисполкома: «Все они имеют достаточно востребованные специальности на рынке труда Зельвенского района. Всех их мы на сегодня можем трудоустроить на территории нашего района. Также можем оказать и оказываем им помощь в написании исковых заявлений, поскольку в рамках действующей юридической практики разрешить эту ситуацию на данный момент можно только в судебном порядке».





Юридически предприятие «Агробиоресурс» всё ещё существует. И уволить людей может, правда, в этом случае придётся выплатить сотрудникам все долги плюс компенсацию в размере трёх среднемесячных зарплат. А к такому сценарию бывшие руководители предприятия не готовы. Поэтому сегодня главный вопрос для специалистов в этой запутанной складской истории: как вернуть персоналу на руки хотя бы трудовые книжки?



