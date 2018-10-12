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В Латвии опубликованы в сети документы и дела агентов КГБ
В Латвии приняли закон, согласно которому до конца года будут опубликованы в сети документы и дела агентов КГБ
Планируется опубликовать, в частности, материалы неудачной вербовки, оперативные дела и другие документы КГБPixabay.
Планируется опубликовать, в частности, материалы неудачной вербовки, оперативные дела и другие документы КГБ
Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил принятый 4 октября Сеймом Латвии законопроект о публикации документов Комитета госбезопасности Латвийской ССР в сети до 31 декабря.
Об этом сообщает
Планируется опубликовать журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, исключенных из органов агентов и резидентов и материалы неудачной вербовки, а также оперативные дела и другие документы КГБ.
При этом Вейонис подчеркнул, что опубликованная информация будет неполной.
"Прежде чем спешить с выводами, важно дождаться и ознакомиться с дополнительной информацией. Поспешно делая выводы, мы рискуем создать ложное понимание истории", - сказал президент.
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В Латвии приняли закон, согласно которому до конца года будут опубликованы в сети документы и дела агентов КГБ
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