В Латвии опубликованы в сети документы и дела агентов КГБ

Планируется опубликовать, в частности, материалы неудачной вербовки, оперативные дела и другие документы КГБPixabay.

Планируется опубликовать, в частности, материалы неудачной вербовки, оперативные дела и другие документы КГБ





Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил принятый 4 октября Сеймом Латвии законопроект о публикации документов Комитета госбезопасности Латвийской ССР в сети до 31 декабря.





ЛETA. Об этом сообщает





Планируется опубликовать журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, исключенных из органов агентов и резидентов и материалы неудачной вербовки, а также оперативные дела и другие документы КГБ.





При этом Вейонис подчеркнул, что опубликованная информация будет неполной.





"Прежде чем спешить с выводами, важно дождаться и ознакомиться с дополнительной информацией. Поспешно делая выводы, мы рискуем создать ложное понимание истории", - сказал президент.



