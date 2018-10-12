Народному артисту СССР Марку Захарову исполнилось 85 лет

На счету Марка Захарова множество поставленных спектаклей, среди которых «Хочу быть честным» Войновича, «Карьера Артура Уи, которой могло не быть», «Автоград-21», пьеса Григория Горина «Тиль», «В списках не значился», «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Жестокие игры», «Юнона и Авось», «Оптимистическая трагедия», «Три девушки в голубом», «Диктатура совести».

Популярными работами в кино стали фильмы «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона». Выступал Захаров и как сценарист, автор и соавтор сценариев фильмов «Белое солнце пустыни», «Земля Санникова», «Звезда пленительного счастья».

Марк Анатольевич Захаров является народным артистом СССР. Он награжден орденами Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» III, II и I степеней. Он лауреат Государственной премии СССР и Государственных премий Российской Федерации, лауреат премии имени Станиславского, премии «Триумф» и многократный лауреат премии «Хрустальная Турандот», Герой Труда Российской Федерации.