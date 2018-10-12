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Народному артисту СССР Марку Захарову исполнилось 85 лет

13.10.2018 18:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Народному артисту СССР Марку Захарову исполнилось 85 лет
Фото из открытых источников

На счету Марка Захарова множество поставленных спектаклей, среди которых «Хочу быть честным» Войновича, «Карьера Артура Уи, которой могло не быть», «Автоград-21», пьеса Григория Горина «Тиль», «В списках не значился», «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Жестокие игры», «Юнона и Авось», «Оптимистическая трагедия», «Три девушки в голубом», «Диктатура совести».

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Популярными работами в кино стали фильмы «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона». Выступал Захаров и как сценарист, автор и соавтор сценариев фильмов «Белое солнце пустыни», «Земля Санникова», «Звезда пленительного счастья».

Марк Анатольевич Захаров является народным артистом СССР. Он награжден орденами Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» III, II и I степеней. Он лауреат Государственной премии СССР и Государственных премий Российской Федерации, лауреат премии имени Станиславского, премии «Триумф» и многократный лауреат премии «Хрустальная Турандот», Герой Труда Российской Федерации.

 
 
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Народному артисту СССР, режиссеру театра и кино, актеру и сценаристу Марку Захарову 13 октября исполнилось 85 лет.
 
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