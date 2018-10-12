Александр Лукашенко поздравил женщин с Днем матери

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил теплые и сердечные поздравления соотечественницам с Днем матери. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Дорогие соотечественницы!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем матери.

С первых дней жизни мы храним в душе, как святыню, память об отчем доме и детстве. И все это связано с именем Матери — первым наставником, мудрым советчиком и самым преданным другом.

Ваша абсолютная любовь — главная защита и основа благополучия семей, а значит, и всей страны. Только вы знаете, сколько сил забирают ежедневные материнские заботы и переживания. И с большим достоинством, необыкновенным терпением и самоотдачей посвящаете себя этому великому предназначению.

Поддержка многодетных родителей, женщин — хранительниц семейного очага — всегда будет среди главных приоритетов государственной политики.

Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси, которое мы видим в наших детях.

Пусть они всегда будут здоровы и согревают любящие материнские сердца своими счастливыми улыбками.

Александр Лукашенко.