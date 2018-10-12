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С 14 октября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
13.10.2018 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
С 14 октября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом
Фото: «Белнефтехим»
В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 14 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 39 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 47 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 68 копеек, ДТ — 1 рубль 47 копеек.
Это двадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
— Белорусские НПЗ продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты. Цена нефти в октябре в среднем составила 85,1 доллара за баррель и с начала года выросла на 59,3%. Автомобильное топливо на белорусских АЗС за этот период подорожало лишь на 14,4%, — сообщили в «Белнефтехиме».
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С 14 октября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Фото: «Белнефтехим» В...
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