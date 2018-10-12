Патриарх Кирилл прибыл в Минск на заседание Священного синода

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск с первосвятительским визитом, в рамках которого совершит освящение храма-памятника в честь Всех святых и проведет заседание Священного синода, передает ТАСС .

«Нам предстоит решить много важных вопросов, в том числе отреагировать на то, что происходит в семье православных церквей, и ту ситуацию, которая складывается на Украине. Надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть кризисные явления, сохранить свое единство, необходимое для духовного возрождения наших народов», – сказал патриарх.

14 октября состоится освящение храма-памятника, затем предстоятель Русской православной церкви возложит венок к Монументу Победы. В программе визита также встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что синод даст оценку решениям Константинопольского патриархата по Украине.

Ранее Константинопольский патриархат заявил о предоставлении автокефалии Церкви Украины и отмене решения 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. В РПЦ рассматривают данные решения как способные привести к расколу внутри православия.