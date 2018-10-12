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БГК проиграл "Барселоне" в Лиге чемпионов

13.10.2018 19:02 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в Бресте испанской «Барселоне» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

БГК имени Мешкова — «Барселона» — 21:29 (14:15).

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (1), Шкуринский (1), Юринок, Потеко (1), Ивич (1), Шумак, Баранов (1), Горак (1), Разгор, Обранович (5), Сельвесюк (2), Джукич (5), Джорджич (1), Шилович (2).

«Барселона»: Перес де Варгас, Меллер; Мортенсен (5), Томас (2), Энтрериос (2), Сорендо, Андерссон (1), Ариньо, Н’Гессан (3), Гомес (5), Дос Сантос (1), Доленец (2), Мем (5), Дуарте, Палмарссон (1), Фабрегас (2).

Примерно 2/3 матча брестчане на равных сражались с именитым соперником, но затем «Барселоне» удалось оторваться и спокойно удержать преимущество.

Это третье подряд поражение БГК в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Группа «А»

1. «Вардар» — 8 очков (4 игры)

2. «Барселона» — 8 (5)

3. «Райн Левен» — 6 (5)

4. «Виве» — 6 (4)

5. «Веспрем» — 4 (4)

6. БГК им. Мешкова — 4 (5)

7. «Монпелье» — 0 (4)

8. «Кристианстад» — 0 (5).

 
Теги: Брест
 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в Бресте испанской "Барселоне" в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
 
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