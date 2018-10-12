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«Экономический эффект – более 70 тонн условного топлива в год»: плюсы отечественной разработки «Стоп-газ»
Новости Беларуси. Предприятие «Могилевоблгаз» – лидер энергоэффективности 2018-го. А отечественная система «Стоп-газ» на национальном конкурсе названа энергоэффективной технологией года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Могилевские газовики используют новое технологичное оборудование. При ремонте газопроводов оно позволяет экономить не только деньги, но и время. А главное – никаких неудобств для потребителей. Корреспондент Юрий Прокопенко убедился в этом.
В деревне Бортники Бобруйского района высадился десант специалистов. Их задача – заменить оборудование для подачи газа. Устройство уже выработало 20-летний срок эксплуатации и, не дай бог, выйдет из строя – без газа окажутся более 200 абонентов.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Система «Стоп-газ» решает проблему. Теперь можно обойтись и без временного отключения абонентов.
Александр Козлов, мастер центральной лаборатории РУП «Могилевоблгаз»:
Байпас – это обводная линия, по которой направляется газ во время замены задвижки. Система технологичная: труба перекрывается клапанами, а давление постоянно поддерживается на нужном уровне.
Слесари-ремонтники отрезают старую задвижку.
На ее месте появляется новая. И главное, что на все про все требуется день работы, вне зависимости от того, плановые это работы или ликвидация аварии. Никаких неудобств для потребителей и исключение потерь природного газа.
Олег Климовцов, главный инженер производственного управления «Бобруйскгаз» РУП «Могилевоблгаз»:
Успехи предприятия не остались незамеченными на национальном уровне. Победа в конкурсе «Лидер энергоэффективности Беларуси» достигнута благодаря внедрению «Стоп-системы».
Александр Патутин, заместитель председателя оргкомитета конкурса «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь»:
«Могилевоблгаз» обслуживает почти 7000 километров газопроводов. При этом количество оборудования, которое выработало нормативный срок службы, с каждым годом растет. И внедрение системы «Стоп-газ» – это решение главной задачи предприятия: обеспечение бесперебойного газоснабжения всех потребителей.
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«Экономический эффект – более 70 тонн условного топлива в год»: плюсы отечественной разработки «Стоп-газ»
Новости Беларуси. Предприятие «Могилевоблгаз» – лидер энергоэффективности 2018-го. А отечественная система «Стоп-газ» на национальном конкурсе названа...
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