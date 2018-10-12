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Союзное будущее Беларуси и России и визит патриарха Кирилла. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Тема V Форума регионов Беларуси и России станет центральной в итоговой информационной программе «Неделя», которая выйдет в эфир СТВ вечером 14 октября. Смотрите в воскресенье в 19:30.
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Новости Беларуси. Тема V Форума регионов Беларуси и России станет центральной в итоговой информационной программе «Неделя», которая выйдет в эфир СТВ вечером 14...
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