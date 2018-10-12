Жители Колодищей протестуют против планов властей

На встречу с активистами в сельский исполнительный комитет Колодищей прибыл председатель исполнительного комитета Минского района Иван Крупко. Небольшой вестибюль еле вместил почти сотню неравнодушных к судьбе посёлка людей. Иван Крупко согласился принять лишь нескольких представителей инициативной группы. В кабинет к чиновнику и его коллегам смогли прорваться и журналисты.





Иван Крупко не так давно возглавил Минский райисполком, поэтому на многие вопросы отвечал представитель управления архитектуры и строительства Минского района Роман Воравко.





Школы и детские сады: всё будет, но не сразу и не здесь

Прежде всего, жители Колодищей поинтересовались перспективой появления в посёлке новых школ и детских садов. Иван Крупко ответил: запроектированы и проходят экспертизу 2 садика, в том числе – детский сад и школа на полигоне.





– Наши дети должны ходить в детский сад и школу, которые находятся в шаговой доступности! Как в Европе, Америке, Канаде. Сейчас сад и школа находятся в 2 километрах! Как наши дети и внуки будут до них добираться?





– Это уже другой вопрос.





– Детей школьный автобус будет собирать, как в Украине? Или дети будут ездить в общественном транспорте?





– А что тут такого?









Активисты утверждают: они неоднократно, в письменном виде, задавали властям Минского района вопрос о строительстве дошкольных учреждений.





– Вразумительных ответов мы не получили. Сегодня разрабатывается новый генплан Колодищ. Ещё до начала разработки генплана Ваш предшественник согласовал место для размещения 3 многоэтажных жилых домов – это в дополнение к тем, что уже строятся.





Проектирование дошкольных учреждений закончено, согласно инвестиционной программе будет приниматься решение на следующий год, ответил председатель райисполкома.





– Эти детские сады и школы не решают проблему с обеспечением Колодищей садами и школами!





– Что Вы предлагаете?





– Я предлагаю те участки, которые были генпланом изначально задействованы для детских садов и школ…





– Вы же взрослые люди! Проектно-сметная документация без переработки действует 2 года. Я сейчас делаю 2 проектные документации: 6,5 миллионов рублей на детский сад и 9 миллионов рублей на школу. И Вы хотите, вложивши по 1,5 миллиона рублей на каждый объект… Нужно запроектировать, построить и двигаться дальше.





Район состоит не из одних Колодищ! В районе 20 сельисполкомов. И необходимость – 7 школ и 14 садиков. Я должен понимать, как мне развивать весь район.





"Жилые дома здесь законны"

Один из посетителей привёл в пример своего знакомого из Боровлян, который жалуется на массовое строительство в посёлке жилых домов, в результате чего в очереди в сад он оказался за пределами первых 5000 человек.





– По тому же пути Вы хотите пустить Колодищи: настроить многоэтажек, чтобы потом искать места под строительство садиков.





– Чем Вам многоэтажки не нравятся?





В генплане многоэтажки не являются приоритетом, объяснил Роман Воравко. По словам архитектора, ранее запроектированные детские сады – малой вместимости, потому что находятся на маленьких участках: «Нецелесообразно строить детский сад на 90 мест».





Многоэтажки остаются там, где и были, констатировал Роман Воравко. По его наблюдениям, численность многоэтажного жилого строительства не увеличивается.





Один из слушателей признался, что не видел генплан. Однако активист сослался на решение райисполкома о согласовании размещения малоэтажной многоквартирной застройки на месте, где должна была быть школа. «Разработчик генплана согласовал это место под жилую застройку, потому что это более целесообразно», – заметил Роман Воравко.





– На каком основании?





– На основании того, что БелНИИПградостроительства – ведущий институт в разработке генеральных планов. Он имеет право это делать.





– А почему мнение граждан не учитывается?





Роман Воравко заверил присутствующих: БелНИИПградостроительства даёт гарантии, что все социальные стандарты по размещению детских садов и школ будут соблюдены в новом генеральном плане Колодищей.





– В статье 41 закона «Об архитектурной и градостроительной деятельности» говорится: на момент разработки генплана место для размещения многоквартирных жилых домов согласовывается с разработчиком. В данном случае разработчик – БелНИИПградостроительства, он своё согласование дал. На основании этого мы строим жилые дома согласно проектной документации. Проект проходит госэкспертизу. Она не пропустит проект, если он не соответствует градостроительной документации.





Ссылаясь на ту же статью 41, активисты обратили внимание чиновников: заказчиком генплана является исполком Минского района, а финансируется генплан из местного бюджета. «Не всегда!» – заметил председатель Минрайисполкома. Ему тут же возразили: «Так написано в законе! Там никаких других вариантов нет».





Местные жители получили ответ из исполкома Минского района: сегодня разработку генплана Колодищей финансирует «Металлстройпрофиль», который строит 3 дома и собирается вместе с УКСом Минского района строить ещё 3 дома.





– Пусть БелНИИПградостроительства согласовал, но решение о том, где что строить, должна принимать власть и жители.





Представитель управления архитектуры и строительства Минского района попробовал прояснить ситуацию.





– Заказчик генплана – Минский райисполком. Финансирование генплана действительно идёт за счёт средств «Металлстройфпрофиля» – действующим законодательством это не запрещено. Задание на проектирование и проектирование генплана утвердил председатель Минского райисполкома. И в генплане будет то, что закажет Минский райисполком, а не какая-либо другая организация.





Местная власть разрешает строительство и корректировку генерального плана. Какая-либо другая организация не может повлиять на размещение того или иного объекта.





Дорогу к «Амкодору» расширят за счёт территории школы

Иван Крупко перечислил последние достижения Минского райисполкома в улучшении инфраструктуры Колодищей.





– Въезд в Колодищи теперь нормальный. В прошлом году заасфальтировали 36 улиц. Выделено 1,8 миллиона рублей до проезда до дороги – в этом году мы закончим. Разрабатываем мост через железную дорогу, в следующем году 50 на 50 с железной дорогой начнём строить. Договорились с железнодорожниками: в следующем году начнём строить новую станцию и переход под железной дорогой.





Закончили проектировать школу и 2 садика, как минимум один садик начнём строить в следующем году.













Жителей особенно интересовали дороги. Одна из активисток предложила ограничиться капитальным ремонтом улицы Минской, но не расширять её и не обустраивать дорогу в промышленную зону, где находится завод «Амкодор».





Улица Минская проходит мимо поликлиники и школы по направлению к промзоне. По другой стороне улицы находится частный сектор. Райисполком планирует расширить Минскую за бюджетный счёт для улучшения движения грузовых автомобилей к «Амкодору». Для этого придётся урезать территорию школы.





Иван Крупко пообещал: на Минской улице ничего не будут делать, пока не перенесут водовод.





– Там идёт большой водовод, которому 30 лет. Если его не уплотнить, не поменять ситуацию – мы можем в один момент остаться без воды. Условно: порыв – и жила порвётся.





Безопасность детей – самое главное, возразила активистка.





– Я хочу безопасности своим детям, чтобы там было меньше машин. По ТКП грузовой поток не должен идти через центр посёлка, мимо школы.





Для детей будет сделано всё, подчеркнул Иван Крупко.





– Работа дороги будет учитывать все моменты безопасности. И моменты детей. Но как мы её сделаем… Придётся утопить на 2-3 метра в школу – мы так и сделаем, и не будем слушать эти ваши претензии. Но сделаем безопасную дорогу. А то вы хотите и дорогу хорошую, и воду чистую – но это не трогайте, то не трогайте, пробегите по воздуху.





Где-то дорога будет с лежачими полицейскими, где-то со стоянками с возможностью остановиться родителям, которые подвозят детей к школе. Может, немножко затронем территорию школы для стоянки машин: для удобства родителям, чтобы можно было приехать и остановиться.





Для удобства родителей и «Амкодора» – разные цифры, не согласились жители. Они призвали чиновников расширить улицу Минскую до школы – и на этом остановиться. В ответ Иван Крупко попросил местных жителей «не впутывать здесь «Амкодор». «Амкодор» – это святое!», – усмехнулась одна из активисток.





Председатель райисполкома вступился за предприятие.





– У меня в этом году создано 6 тысяч рабочих мест, учатся студенты: в педучилищах, в технических училищах. Стоит задача обеспечить людей работой. Если создаются рабочие места – мы создадим условия и поддержим эти предприятия. Люди будут работать и иметь достойную зарплату. Отсюда и пенсии формируются.













Жители Колодищей составили коллективную жалобу, под которой подписалось около сотни человек. Чиновники отказались принимать жалобу, предложив активистам отправить её по почте. Колодищанцев в течение всего собрания поддерживала экс-кандидат в президенты Беларуси, сопредседатель гражданской кампании «Говори правду!» Татьяна Короткевич.



