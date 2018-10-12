Посол Кыргызстана попросил политическое убежище

передает Oxu.Az со ссылкой на кыргызское информационное агентство «24». Об этомOxu.Az со ссылкой на кыргызское информационное агентство «24».





В одной из соцсетей посол написал, что в настоящее время он вместе с семьей находится в Южной Корее, но уже «попросил политическое убежище в одной из стран».





«У меня нет больше ни капли доверия ни к власти, ни к президенту, и я не признаю такую власть в Кыргызстане. Мы знаем, что и прокуратура, и Государственный комитет национальной безопасности находятся в руках власти, я не вернусь в Кыргызстан», - заявил Султан агентству.





В сентябре Султан выступил на пресс-конференции в Бишкеке, в ходе которой обвинил руководство МИД страны в многочисленных нарушениях. По его словам, во время работы послом в Малайзии он обнаружил в дипмиссии нарушения и факты коррупции. Тогда дипломат сообщил о нарушениях правительству, была проведена проверка, но уголовного дела не последовало.





Материалы по выявленным фактам коррупции Султан передал в аппарат президента страны Сооронбая Жээнбекова и в Совет безопасности республики. После этого заявления Совбез провел проверку деятельности системы внешнеполитического ведомства, в ходе которой выявил в ней «недостатки и нарушения».





На фоне скандала министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев заявил об уходе в отставку, которая была принята президентом.









Сегодня же глава кыргызского государства также подписал указ об освобождении Кылычбека Султана от занимаемой должности Чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Южной Корее.



