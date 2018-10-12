ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр обороны Украины Полторак уволился из армии

13.10.2018 18:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Полторак остается министром обороны, но согласно со стандартами НАТО - гражданским лицом.

Президент Петр Порошенко уволил министра обороны Украины Степана Полторака с военной службы. Об этом Порошенко сказал во время выступления, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Степан Полторак ушел из ВСУ в звании генерала армии. 

Полторак остается министром обороны Украины, но подал рапорт об увольнении с воинской службы, поскольку с 1 января 2019 года Минобороны должно возглавлять гражданское лицо. Порошенко этот рапорт удовлетворил. 

"Ценя.. вклад Степана Полтора в возрождение Вооруженных сил Украины, а до этого – в восстановление и становление Национальной гвардии Украины, я принял решение, чтобы он продолжил руководство оборонным ведомством уже в статусе гражданского министра", - сказал Порошенко.

Степан Полторак возглавляет Министерство обороны Украины с 14 октября 2014 года. До этого он командовал Национальной гвардией, а еще ранее, но уже после Революции достоинства - Внутренними войсками до их расформирования. 

Напомним, что норма о гражданском министре обороны прописана в законе о национальной безопасности. Согласно документу, со следующего года Министерство обороны должен возглавить гражданский министр, а должность главнокомандующего ВСУ - начальника генштаба разделят между двумя руководителями. Напомним, что Генеральный штаб возглавляет Виктор Муженко.


 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полторак остается министром обороны, но согласно со стандартами НАТО - гражданским лицом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: Бывший посол США в Беларуси Майкл Козак снова в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика