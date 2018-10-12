Министр обороны Украины Полторак уволился из армии

"112 Украина". Президент Петр Порошенко уволил министра обороны Украины Степана Полторака с военной службы. Об этом Порошенко сказал во время выступления, которое транслировал телеканал





Степан Полторак ушел из ВСУ в звании генерала армии.





Полторак остается министром обороны Украины, но подал рапорт об увольнении с воинской службы, поскольку с 1 января 2019 года Минобороны должно возглавлять гражданское лицо. Порошенко этот рапорт удовлетворил.





"Ценя.. вклад Степана Полтора в возрождение Вооруженных сил Украины, а до этого – в восстановление и становление Национальной гвардии Украины, я принял решение, чтобы он продолжил руководство оборонным ведомством уже в статусе гражданского министра", - сказал Порошенко.





Степан Полторак возглавляет Министерство обороны Украины с 14 октября 2014 года. До этого он командовал Национальной гвардией, а еще ранее, но уже после Революции достоинства - Внутренними войсками до их расформирования.





Напомним, что норма о гражданском министре обороны прописана в законе о национальной безопасности. Согласно документу, со следующего года Министерство обороны должен возглавить гражданский министр, а должность главнокомандующего ВСУ - начальника генштаба разделят между двумя руководителями. Напомним, что Генеральный штаб возглавляет Виктор Муженко.



