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Фотофакт: Бывший посол США в Беларуси Майкл Козак снова в Минске
Прошел очередной раунд диалога по правам человека между Беларусью и США. Мероприятие состоялось 12 октября в Министерстве иностранных дел Беларуси.
Майкл Козак второй справа. Слева от него — Дженифер Мур. Фото: http://mfa.gov.by
Пресс-служба МИД нашей страны информирует, что белорусскую сторону возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, американскую — старшее должностное лицо бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США, бывший посол Соединенных Штатов в Беларуси Майкл Козак (он работал в нашей стране в 2000-2003 годах). В мероприятии участвовали депутаты, дипломаты, чиновники, силовики. Присутствовала Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур.
Был обсужден "широкий спектр вопросов по тематике прав человека", а также то, как они выполняются в Беларуси и США. Речь шла и о взаимодействии по тематике прав человека с международными организациями.
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Прошел очередной раунд диалога по правам человека между Беларусью и США. Мероприятие состоялось 12 октября в Министерстве иностранных дел Беларуси.
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