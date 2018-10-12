Фотофакт: Бывший посол США в Беларуси Майкл Козак снова в Минске





Майкл Козак второй справа. Слева от него — Дженифер Мур. Фото: http://mfa.gov.by





Пресс-служба МИД нашей страны информирует, что белорусскую сторону возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, американскую — старшее должностное лицо бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США, бывший посол Соединенных Штатов в Беларуси Майкл Козак (он работал в нашей стране в 2000-2003 годах). В мероприятии участвовали депутаты, дипломаты, чиновники, силовики. Присутствовала Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур.









Был обсужден "широкий спектр вопросов по тематике прав человека", а также то, как они выполняются в Беларуси и США. Речь шла и о взаимодействии по тематике прав человека с международными организациями.



