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Самый длительный в истории авиарейс приземлился раньше времени

13.10.2018 17:54 — Разное | Партизан  
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Самый длительный беспосадочный авиарейс из Сингапура в Нью-Йорк, запущенный авиакомпанией Singapore Airlines, приземлился в аэропорту Ньюарк раньше запланированного времени. Об этом сообщает Independent.


Фото: Shutterstock


В конечном итоге длительность перелета составила 17 часов 53 минуты, что оказалось на 33 минуты меньше, чем предполагалось, пишет lenta.ru

 

Авиакомпания Singapore Airlines запустила самый длительный беспосадочный авиарейс из Сингапура в Нью-Йорк в четверг, 11 октября. Ожидалось, что полет будет продолжаться около 19 часов в зависимости от погодных условий, и за это время самолет преодолеет без остановок 16,7 тысячи километров.

 

Перелет совершался на авиалайнере Airbus A350-900ULR, который может перевозить 161 пассажира — 67 в бизнес классе и 94 в премиум-эконом классе.



На борту находилось 15 членов экипажа и два пилота, каждый из которых мог отдыхать по восемь часов в течение перелета. В распоряжении пассажиров было 1200 часов аудио- и видеоразвлечений, а также меню из нескольких блюд.



 
 
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Самый длительный беспосадочный авиарейс из Сингапура в Нью-Йорк, запущенный авиакомпанией Singapore Airlines, приземлился в аэропорту Ньюарк раньше запланированного...
 
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