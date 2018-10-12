Самый длительный в истории авиарейс приземлился раньше времени

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В конечном итоге длительность перелета составила 17 часов 53 минуты, что оказалось на 33 минуты меньше, чем предполагалось, пишет lenta.ru

Авиакомпания Singapore Airlines запустила самый длительный беспосадочный авиарейс из Сингапура в Нью-Йорк в четверг, 11 октября. Ожидалось, что полет будет продолжаться около 19 часов в зависимости от погодных условий, и за это время самолет преодолеет без остановок 16,7 тысячи километров.

Перелет совершался на авиалайнере Airbus A350-900ULR, который может перевозить 161 пассажира — 67 в бизнес классе и 94 в премиум-эконом классе.









На борту находилось 15 членов экипажа и два пилота, каждый из которых мог отдыхать по восемь часов в течение перелета. В распоряжении пассажиров было 1200 часов аудио- и видеоразвлечений, а также меню из нескольких блюд.



