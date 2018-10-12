Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук

На прямую линию поступило около 20 звонков, большая часть из них от жителей областного центра. Две трети задаваемых вопросов касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Например, спрашивали о порядке начисления оплаты ЖКХ. Поднимались вопросы, связанные с отоплением. Горожане считают, что нужно накануне холодов привести в порядок газоны. Поступила просьба покосить траву в районе улицы Рыбацкой.
Позвонившего на прямую линию жителя городского поселка Мир интересовал вопрос выделения земельного участка. Обращения из районов области касались также ремонта дорог, благоустройства придомовых территорий.
– Число обращений сокращается, – отметил Иван Жук. – Когда начинали работать прямые линии, нередко в день поступало больше сотни вопросов.
Сейчас же на связь выходят в среднем 20-30 человек. Но дело даже не столько в цифрах, а в том, что все чаще стали вносить конструктивные предложения, высказывать свое видение решения вопросов, которые имеют общественное звучание. Это очень важно, что у людей есть возможность напрямую задать вопросы как областному руководству, так и руководству Гродно и всех районов области.
По всем вопросам звонившие на прямую линию получили компетентные разъяснения.
Иван Жук рассказал журналистам, как сейчас обстоят дела в хозяйствах области.
– До конца следующей недели планируем закончить уборку картофеля, кукурузы на силос и плодов. Параллельно по графику идет уборка сахарной свеклы. В день убирается порядка двух процентов площадей этой культуры, – отметил первый заместитель председателя облисполкома. – Полным ходом идет уборка многолетних трав. Пока травянистых кормов заготовлено меньше, чем в прошлом году, но эта работа продолжается.
Сейчас пришло время особого внимания озимым культурам, необходимо вносить органику, калийные и фосфорные удобрения под урожай будущего года.
– Поставлена задача к 1 ноября закончить все работы по подготовке объектов к проведению областного праздника тружеников села, который в этом году пройдет в Ивье, – отметил Иван Жук. – После капитального ремонта, например, в райцентре откроются стадион, дворец бракосочетаний, реконструируется под жилой дом общежитие, завершаются многие другие работы.
Из ряда районов путь на областные «Дажынкі» пройдет и по дороге М6, на которой в этом году проведены большие работы. Дорога стала не только удобной, но и безопасной.
– В этом году на дорогах области зафиксированы 250 аварий с участием животных. И принимаются все меры для снижения этого показателя – дополнительно устанавливаются знаки, предупреждающие об опасности, в том числе мигающие. Монтируются и специальные придорожные ограждения в местах, где чаще всего животные выходят на проезжую часть, – рассказал Иван Жук.