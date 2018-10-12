ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук

13.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
На прямую линию поступило около 20 звонков, большая часть из них от жителей областного центра. Две трети задаваемых вопросов касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Например, спрашивали о порядке начисления оплаты ЖКХ. Поднимались вопросы, связанные с отоплением. Горожане считают, что нужно накануне холодов привести в порядок газоны. Поступила просьба покосить траву в районе улицы Рыбацкой

Позвонившего на прямую линию жителя городского поселка Мир интересовал вопрос выделения земельного участка. Обращения из районов области касались также ремонта дорог, благоустройства придомовых территорий. 

– Число обращений сокращается, – отметил Иван Жук. – Когда начинали работать прямые линии, нередко в день поступало больше сотни вопросов. 
Сейчас же на связь выходят в среднем 20-30 человек. Но дело даже не столько в цифрах, а в том, что все чаще стали вносить конструктивные предложения, высказывать свое видение решения вопросов, которые имеют общественное звучание. Это очень важно, что  у людей есть возможность напрямую задать вопросы как областному руководству, так и руководству Гродно и всех районов области. 

По всем вопросам звонившие на прямую линию получили компетентные разъяснения. 

Иван Жук рассказал журналистам, как сейчас обстоят дела в хозяйствах области. 

– До конца следующей недели планируем закончить уборку картофеля, кукурузы на силос и плодов. Параллельно по графику идет уборка сахарной свеклы. В день убирается порядка двух процентов площадей этой культуры, – отметил первый заместитель председателя облисполкома. – Полным ходом идет уборка многолетних трав. Пока травянистых кормов заготовлено меньше, чем в прошлом году, но эта работа продолжается. 

Сейчас пришло время особого внимания озимым культурам, необходимо вносить органику, калийные и фосфорные удобрения под урожай будущего года. 

– Поставлена задача к 1 ноября закончить все работы по подготовке объектов к проведению областного праздника тружеников села, который в этом году пройдет в Ивье, – отметил Иван Жук. – После капитального ремонта, например, в райцентре откроются стадион, дворец бракосочетаний, реконструируется под жилой дом общежитие, завершаются многие другие работы. 

Из ряда районов путь на областные «Дажынкі» пройдет и по дороге М6, на которой в этом году проведены большие работы. Дорога стала не только удобной, но и безопасной. 

 В этом году на дорогах области зафиксированы 250 аварий с участием животных. И принимаются все меры для снижения этого показателя – дополнительно устанавливаются знаки, предупреждающие об опасности, в том числе мигающие. Монтируются и специальные придорожные ограждения в местах, где чаще всего животные выходят на проезжую часть, – рассказал Иван Жук. 
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прямую линию поступило около 20 звонков, большая часть из них от жителей областного центра. Две трети задаваемых вопросов касались сферы жилищно-коммунального...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске впервые пройдет заседание Священного синода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика