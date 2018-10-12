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Леонид Заяц рассмешил Валентину Матвеенко
Министр, сам того не подозревая, "соблазнил" белорусскими продуктами собеседницу Валентину Матвиенко, которая, как выяснилось, проголодалась.
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Министр выступал на сцене, где также находилась Валентина Матвиенко. Он заговорил о белорусских натуральных продуктах и о том, что ими нужно заменять "пальмовое масло и тому подобное".
"Нация должна быть здоровой", - отметил Заяц.
Валентина Матвиенко, прервав его выступление, со смехом заметила: "Слушайте, так кушать хочется, а после вашего выступления совсем уже невмоготу".
После этих слов оба спикера и слушатели рассмеялись.
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Министр, сам того не подозревая, "соблазнил" белорусскими продуктами собеседницу Валентину Матвиенко, которая, как выяснилось, проголодалась.
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