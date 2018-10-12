Леонид Заяц рассмешил Валентину Матвеенко

Sputnik , забавный инцидент произошел на Форуме регионов в Как пишет, забавный инцидент произошел на Форуме регионов в Могилеве . Кадры показали в эфире телеканала "Беларусь 1" в пятницу.





Министр выступал на сцене, где также находилась Валентина Матвиенко. Он заговорил о белорусских натуральных продуктах и о том, что ими нужно заменять "пальмовое масло и тому подобное".





"Нация должна быть здоровой", - отметил Заяц.









Валентина Матвиенко, прервав его выступление, со смехом заметила: "Слушайте, так кушать хочется, а после вашего выступления совсем уже невмоготу".





После этих слов оба спикера и слушатели рассмеялись.







