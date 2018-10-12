В хате с краю живут впотьмах. Под Минском девятый год власти не могут подвести к дому электричество









В качестве причины называют следующее: участок считается уплотнением застройки уже существующего агрогородка, а не частью нового микрорайона.

— Дом построили, используя два бензиновых генератора. Но без света его нельзя зарегистрировать, да и жить в нем, кроме как летом, невозможно, — возмущается Марина. — Чтобы провести электричество, нужно всего пару столбов. Но ввод сетей стоит немалых денег. Проект давно готов. За чей счет должны выполняться работы: мой или сельсовета?

В Папернянском сельисполкоме прокомментировали ситуацию.

— Бюджет исполкома не предполагает электрификацию домов, которые считаются уплотнением застройки поселка. Поскольку проект устарел, его нужно обновить. Исполком может выступить в качестве заказчика и обратиться в Острошицко-Городокский РЭС. Но все затраты по изготовлению проектно-сметной документации собственники земельных участков возьмут на себя, — пояснила заместитель председателя сельисполкома Светлана Ракецкая.









В РЭС, в свою очередь, отметили, что без согласования проекта с электрослужбой нельзя получить разрешение на строительные работы по подключению дома к электросети общего пользования. Мол, все должно быть цивилизованно.