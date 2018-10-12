|
В хате с краю живут впотьмах. Под Минском девятый год власти не могут подвести к дому электричество
Всю жизнь молодая мама Марина Сытая прожила в агрогородке Большевик Минского района. В 2009 году Папернянский сельсовет предоставил ее семье, как нуждающейся, земельный участок на окраине поселка. Однако вскоре пришлось столкнуться с проблемой: в ее дом никак не могут провести свет.
В качестве причины называют следующее: участок считается уплотнением застройки уже существующего агрогородка, а не частью нового микрорайона.
— Дом построили, используя два бензиновых генератора. Но без света его нельзя зарегистрировать, да и жить в нем, кроме как летом, невозможно, — возмущается Марина. — Чтобы провести электричество, нужно всего пару столбов. Но ввод сетей стоит немалых денег. Проект давно готов. За чей счет должны выполняться работы: мой или сельсовета?
В Папернянском сельисполкоме прокомментировали ситуацию.
— Бюджет исполкома не предполагает электрификацию домов, которые считаются уплотнением застройки поселка. Поскольку проект устарел, его нужно обновить. Исполком может выступить в качестве заказчика и обратиться в Острошицко-Городокский РЭС. Но все затраты по изготовлению проектно-сметной документации собственники земельных участков возьмут на себя, — пояснила заместитель председателя сельисполкома Светлана Ракецкая.
В РЭС, в свою очередь, отметили, что без согласования проекта с электрослужбой нельзя получить разрешение на строительные работы по подключению дома к электросети общего пользования. Мол, все должно быть цивилизованно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всю жизнь молодая мама Марина Сытая прожила в агрогородке Большевик Минского района. В 2009 году Папернянский сельсовет предоставил ее семье, как нуждающейся,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)