ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В хате с краю живут впотьмах. Под Минском девятый год власти не могут подвести к дому электричество

13.10.2018 19:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Всю жизнь молодая мама Марина Сытая прожила в агрогородке Большевик Минского района. В 2009 году Папернянский сельсовет предоставил ее семье, как нуждающейся, земельный участок на окраине поселка. Однако вскоре пришлось столкнуться с проблемой: в ее дом никак не могут провести свет.


 

В качестве причины называют следующее: участок считается уплотнением застройки уже существующего агрогородка, а не частью нового микрорайона.

 

— Дом построили, используя два бензиновых генератора. Но без света его нельзя зарегистрировать, да и жить в нем, кроме как летом, невозможно, — возмущается Марина. — Чтобы провести электричество, нужно всего пару столбов. Но ввод сетей стоит немалых денег. Проект давно готов. За чей счет должны выполняться работы: мой или сельсовета?

 

В Папернянском сельисполкоме прокомментировали ситуацию.

 

— Бюджет исполкома не предполагает электрификацию домов, которые считаются уплотнением застройки поселка. Поскольку проект устарел, его нужно обновить. Исполком может выступить в качестве заказчика и обратиться в Острошицко-Городокский РЭС. Но все затраты по изготовлению проектно-сметной документации собственники земельных участков возьмут на себя, — пояснила заместитель председателя сельисполкома Светлана Ракецкая.


 


В РЭС, в свою очередь, отметили, что без согласования проекта с электрослужбой нельзя получить разрешение на строительные работы по подключению дома к электросети общего пользования. Мол, все должно быть цивилизованно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всю жизнь молодая мама Марина Сытая прожила в агрогородке Большевик Минского района. В 2009 году Папернянский сельсовет предоставил ее семье, как нуждающейся,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Патриарх Кирилл прибыл в Минск на заседание Священного синода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика