ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Facebook раскрыла подробности недавнего масштабного взлома

13.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook раскрыла подробности недавнего масштабного взлома: реальных пострадавших оказалось на 20 млн меньше. 14 млн пользователей пострадало больше всего
Facebook опубликовала отчет, касающийся недавнего масштабного взлома социальной сети через функцию «View As». Напомним, об атаке стало известно в самом конце сентября, на тот момент сообщалось, что хакеры получили доступ к 50 млн учётных записей пользователей. Связанные со взломом события развивались следующим образом. Специалисты Facebook зафиксировали необычный всплеск активности еще 14 сентября, но только 25 сентября стало окончательно понятно, что производится атака, тогда же была выявлена уязвимость. В течение двух дней «дыру» залатали, остановили хакерскую атаку и обнулили пароли тех пользователей, цифровые ключи доступа которых могли оказаться в распоряжении злоумышленников. Одновременно была отключена функция «View As», к расследованию взлома подключилась ФБР. В итоге хакеры украли цифровые ключи доступа к учетным записям примерно 30 млн пользователей (хотя изначально, напомним, говорилось о 50 млн). Из этого числа 1 млн пользователей вовсе не пострадал – хакеры не получили никакой информации о них. В отношении 15 млн пользователей хакеры получили только минимальный объем данных – имя и контактные данные (телефон, адрес электронной почты или и то, и другое). 14 млн пользователей пострадало больше всего: злоумышленники получили доступ к подробной информации о них, включая имя учетной записи, пол, язык, данные о семейном положении, вероисповедании, месте рождения и месте проживания, дате рождения, устройствах, используемых для доступа в Facebook, сведений об образовании и работе. Им также стало известно о последних десяти местах, в которых отметился (или был отмечен) пользователь и 15 последних поисковых запросах.

Facebook раскрыла подробности недавнего масштабного взлома

В Facebook отметили, что хакерский взлом не затронул другие сервисы компании, включая Messenger, Messenger Kids, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Pages и т.д. Компания продолжает расследование в сотрудничестве с ФБР (FBI), Федеральной торговой комиссией США (FTC), Ирландской комиссией по защите данных (IDPC) и другими органами.

В ближайшее время каждый из 30 млн пользователей, пострадавших в атаке, получит сообщение, в котором Facebook объяснит, какая информацию оказалась в распоряжении злоумышленников, а также расскажет о действиях, которые следует предпринять с целью защиты себя от подобных атак.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Facebook раскрыла подробности недавнего масштабного взлома: реальных пострадавших оказалось на 20 млн меньше. 14 млн пользователей пострадало больше всего Facebook
 
Новости дня
Новости разные
 
Саудовский журналист сам записал свое убийство на Apple Watch?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика