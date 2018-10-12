Как часто вы оставляете ребенка одного?

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А теперь вспомните все случаи, когда вы выходили на пять минут в магазин или к соседям за солью, и ответьте на вопрос еще раз. Разница очевидна?

Мы надеемся на «авось» и думаем, что всё будет хорошо. Однако жестокая статистика говорит, что не всё так безоблачно: из-за детской шалости с огнем и халатности взрослых за истекший период 2018 года на пожарах угасло 9 маленьких жизней.

Детская смерть всегда вызывает испуг, страх, недоумение и возмущение. Если речь идет о неблагополучных семьях, где взрослые ведут асоциальный образ жизни, то смерть ребенка в результате избиения или последствий пожара, возникшего после очередной пьянки, курения в постели взрослого — это отражение огромной проблемы общества, в котором ребенок оказывается незащищенным перед безответственностью, а порой и пугающей жестокостью собственных родителей.

Вместе с тем, немало примеров благополучных семей, где с любовью и вниманием относились к детям… Неосторожность, самонадеянность («Да что случится за 10 минут?») приводят к трагедии.

Так, 26 июля 2018 года спасателям поступило сообщение о пожаре в комнате на пятом этаже пятиэтажного здания общежития КУП «ЖКХ Минского района» в поселке Лесной Минского района. В результате пожара погибли мальчик, 2014 г.р., и девочка, 2011 г.р., которых отец оставил одних дома. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электрической проводки.

8 сентября произошел пожар в хозяйственной постройке в д. Чудин Ганцевичского района Брестской области. В результате пожара погиб сын хозяйки, 2015 г.р., который вместе с братьями и сестрами играл в хозяйственной постройке без присмотра взрослых. Предполагаемая причина пожара — детская шалость с огнем.

25 сентября произошел пожар в жилом доме в д. Юдичи Рогачевского района Гомельской области. В результате пожара погиб сын хозяйки, 2014 г.р. Причина пожара устанавливается.

Избежать нелепой гибели ребенка можно только в том случае, если он находится под присмотром взрослого. Между тем, за оставление ребенка в опасности закон предусматривает даже уголовную ответственность. Но как быть с желанием несчастных, убитых горем родителей повернуть время вспять и всё исправить? Задумайтесь, не преступно ли по невнимательности потерять малыша, который только начинает узнавать мир?

Виктория ГОРИНОВА,

старший инженер ИНиП Несвижского РОЧС,

старший лейтенант внутренней службы.