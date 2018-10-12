За что отправляют в ЛТП?

Поделитесь с друзьями











В 2017 году судом Несвижского района вынесено 23 решения о направлении нуждающихся в медико-социальной реадаптации жителей Несвижского района и города Несвижа в лечебно-трудовые профилактории. За истекший период 2018 года таких решений вынесено 39.

В Республике Беларусь действует Закон от 4.01.2010 г. «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них». Настоящим Законом установлено, что лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) — это организация, входящая в систему органов внутренних дел Республики Беларусь, создаваемая для принудительной изоляции и медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду отдельных категорий граждан, в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Так, согласно требованиям Закона, в лечебно-трудовые профилактории могут направляться:

— граждане, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, которые в течение года три и более раз привлекались к административной ответственности за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, были предупреждены в соответствии с настоящим Законом о возможности направления в лечебно-трудовые профилактории и в течение года после данного предупреждения привлекались к административной ответственности за совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

— граждане, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, которые дважды в течение года нарушили трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, в связи с этим были предупреждены о возможности направления в лечебно-трудовой профилакторий и в течение года после данного предупреждения нарушили трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Не подлежат направлению в лечебно-трудовые профилактории граждане, не достигшие 18 лет; граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста; беременные женщины; женщины, воспитывающие детей в возрасте до года; инвалиды I и II группы; граждане, у которых выявлены заболевания, препятствующие их нахождению в лечебно-трудовом профилактории.

Согласно требованиям действующего законодательства, направление в лечебно-трудовой профилакторий осуществляется только по решению суда, а срок медико-социальной реадаптации составляет 12 месяцев.

Таким образом, приведенные нормы Закона устанавливают конкретную категорию граждан и конкретные жизненные ситуации, когда судом может быть применена такая мера медико-социальной реадаптации, как направление в ЛТП.

Лицо, страдающее алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, склонно к противоправному поведению. Проходя реадаптацию в лечебно-трудовом профилактории, такой человек, во-первых, находится под постоянным контролем и не имеет возможности совершать противоправные деяния, и, во-вторых, преодолевает зависимость и адаптируется к полноценной жизни. Таким образом, направление гражданина в ЛТП является профилактической мерой предупреждения совершения преступлений и правонарушений в Республике Беларусь.

Данная мера профилактики активно применяется судом Несвижского района. Так, в 2017 году судом вынесено 23 решения о направлении нуждающихся в медико-социальной реадаптации жителей Несвижского района и города Несвижа в лечебно-трудовые профилактории. За истекший период 2018 года таких решений вынесено 39.

Безусловно, направление в ЛТП — это принудительная мера, применяемая государством в целях защиты прав граждан и устранения негативных последствий от противоправных действий лиц, имеющих пагубное пристрастие. Но считаю необходимым отметить, что направление в ЛТП — это также реальная помощь тем людям, которые действительно хотят ее принять. Ведь, как показывает практика, для некоторых граждан срока пребывания в ЛТП достаточно, чтобы осознать свои ошибки и задуматься над будущим.

Олег ЛОГАЧЁВ,

председатель суда Несвижского района.