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Минское "Динамо" проиграло "Локомотиву". Это пятое поражение подряд в КХЛ
Минское «Динамо» проиграло дома ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3). Это пятое подряд поражение зубров в КХЛ.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Минчане хорошо начали матч и открыли счет на 10-й минуте, когда выбежавший со скамейки штрафников Куинтон Хауден реализовал контратаку «зубров» — 1:0,
Увы, начало второго периода стало провальным для команды. Уже после 126 секунд минчане уступали 1:2, пропустив голы от Картаева и Рафикова.
Ситуация осложнилась удалением до конца игры за удар локтем российского форварда «Динамо» Артема Артемова.
Это большинство «Локомотив» не реализовал, но затем все равно дожал минчан. Локтионов, Алексеев и Контиола лишили минчан всех шансов — 1:5. Гол престижа забил Дмитрий Буйницкий — 2:5.
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Минское «Динамо» проиграло дома ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3). Это пятое подряд поражение зубров в КХЛ.
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