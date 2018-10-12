



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





пишет tut.by Минчане хорошо начали матч и открыли счет на 10-й минуте, когда выбежавший со скамейки штрафников Куинтон Хауден реализовал контратаку «зубров» — 1:0,tut.by

Увы, начало второго периода стало провальным для команды. Уже после 126 секунд минчане уступали 1:2, пропустив голы от Картаева и Рафикова.





Ситуация осложнилась удалением до конца игры за удар локтем российского форварда «Динамо» Артема Артемова.





Это большинство «Локомотив» не реализовал, но затем все равно дожал минчан. Локтионов, Алексеев и Контиола лишили минчан всех шансов — 1:5. Гол престижа забил Дмитрий Буйницкий — 2:5.



