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Минское "Динамо" проиграло "Локомотиву". Это пятое поражение подряд в КХЛ

13.10.2018 21:05 — Разное | Партизан  
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Минское «Динамо» проиграло дома ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3). Это пятое подряд поражение зубров в КХЛ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане хорошо начали матч и открыли счет на 10-й минуте, когда выбежавший со скамейки штрафников Куинтон Хауден реализовал контратаку «зубров» — 1:0, пишет tut.by
Увы, начало второго периода стало провальным для команды. Уже после 126 секунд минчане уступали 1:2, пропустив голы от Картаева и Рафикова.

Ситуация осложнилась удалением до конца игры за удар локтем российского форварда «Динамо» Артема Артемова.

Это большинство «Локомотив» не реализовал, но затем все равно дожал минчан. Локтионов, Алексеев и Контиола лишили минчан всех шансов — 1:5. Гол престижа забил Дмитрий Буйницкий — 2:5.


 
 
Ссылка на источник 60
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Минское «Динамо» проиграло дома ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3). Это пятое подряд поражение зубров в КХЛ.
 
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