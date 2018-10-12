Белорусский ребенок откроет матч БАТЭ — «Челси»

kiateam.by нужно рассказать о том, что он делает или преодолевает, чтобы заниматься любимым спортом. Анкеты от детей и родителей принимают до 17 октября включительно. Стать юным арбитром KIA и открыть матч Лиги Европы сможет ребенок от 8 до 12 лет, увлеченный футболом. Как отмечают организаторы, спортивные достижения будут не так важны при выборе «арбитра» — они разыскивают самого целеустремленного юного спортсмена. В заявке нанужно рассказать о том, что он делает или преодолевает, чтобы заниматься любимым спортом. Анкеты от детей и родителей принимают до 17 октября включительно.





«Матч на «Борисов-Арене» станет первым приездом «Челси» в Беларусь и редкой возможностью для тысячи белорусских болельщиков увидеть игру шестикратного чемпиона Англии и одного из самых титулованных в мире клубов, — рассказывает Ольга Сикорская, начальник отдела маркетинга KIA в Беларуси. — Мы понимаем всю уникальность этого момента и поэтому предлагаем именно белорусскому юному поклоннику футбола открыть легендарный матч».





Для того, чтобы попасть на поле к команде, где играют такие игроки как Сеск Фабрегас и Эден Азар, белорусским семьям в анкете нужно рассказать, что делает или преодолевает ребенок, чтобы заниматься любимым спортом. Это могут быть ежедневные тренировки, поездки через весь город в спортивную школу или регулярные подъемы в шесть утра. Организаторы хотят найти ребенка, который буквально живет футболом — и для этого дополнили анкету даже вопросами по теории. Имя юного арбитра назовут 22 октября. Его выберет победитель Лиги Чемпионов УЕФА Александр Глеб и главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага.



