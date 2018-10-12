Патриарх Кирилл в Минске. В окружении “ангелов”

В аэропорту Минска РПЦ встречали Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел; заместитель премьер-министра Республики Беларусь И.В. Петришенко; уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Л.П. Гуляко; Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь М.В. Бабич; представители епископата и духовенства Беларуской Православной Церкви.













“Нам предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе и отреагировать на то, что сегодня происходит в семье Православных Церквей, и на ту ситуацию, которая складывается на Украине. Надеюсь, что Православная Церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождение наших народов”, – заявил патриарх Кирилл.









14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, патриарх Кирилл совершит в Минске чин великого освящения храма-памятника в честь Всех святых, возглавит в новоосвященном храме служение первой Литургии, а также возложит венок к обелиску Победы.





15 октября патриарх Кирилл встретится во Дворце Независимости с Александром Лукашенко. В тот же день в Минском епархиальном управлении состоится заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.



