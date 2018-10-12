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Саудовский журналист сам записал свое убийство на Apple Watch?

13.10.2018 20:14 — Разное | Партизан  
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Турецкие власти получили аудиозапись предполагаемого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи с Apple Watch, которые были при нем во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает в субботу, 13 октября, Associated Press со ссылкой на турецкую проправительственную газету Sabah

По данным газеты, турецкие власти восстановили записи из iCloud журналиста. Он смог передать данные о случившемся, синхронизировав Apple Watch со своим iPhone. Смартфон Хашкаджи заблаговременно передал своей невесте, которая осталась ждать его у здания консульства.

Нестыковки: 
Sabah пишет, что саудовские чиновники пытались удалить запись, разблокировав часы Хашкаджи сначала подбором пин-кода, а затем приложив его палец. Однако, как отмечает Associated Press, на Apple Watch нет функции разблокировки отпечатком пальца.

Умные часы действительно могут синхронизироваться со смартфоном Apple через Bluetooth, но турецкая газета не объясняет, каким именно образом данные были переданы на iPhone, а затем в iCloud.

Ранее турецкие силовики опубликовали с помощью Sabah много подробностей этого дела, добавляет Associated Press. Чиновники Турции не ответили на вопросы агентства о часах журналиста.

Кто такой Джамаль Хашкаджи:
Джамаль Хашкаджи — 59-летний саудовский журналист, который работал в том числе медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США.

В 2017 года Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где стал писать колонки в The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой саудовских властей.

Колумнист пропал 2 октября. Последний раз его видели у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он отправился, чтобы оформить необходимые для женитьбы документы. Его невеста ждала на улице.

Турецкая полиция считает, что журналиста убили и расчленили медицинской пилой в диппредставительстве. Накануне, 12 октября, Стамбул рассказал, что располагает аудио- и видеозаписями, на которых слышно, как Хашкаджи допрашивают, пытают и убивают.


При этом его тело до сих пор не нашли. Каким образом Турция получила видео убийства, власти не уточняли. Саудовская Аравия свою причастность к исчезновению журналиста отрицает, пишет snob.ru


 
 
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Турецкие власти получили аудиозапись предполагаемого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи с Apple Watch, которые были при нем во время посещения...
 
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