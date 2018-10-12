Баскетболисты «Цмокі-Мiнск» потерпели второе кряду поражение со старта чемпионата Единой лиги ВТБ.



Фото: БК «Цмокi-Мiнск»

13 октября «драконы» проиграли в Минске казахстанской «Астане».

«Цмокі-Мінск» — «Астана» — 86:93 (17:17, 20:27, 23:17, 26:32).

«Цмокі-Мінск»: Лютыч (15), Семенюк (8 + 7 подборов), Шелтон (13 + 6 подборов), Муди (15), Ситник (3), Тростинецкий (2), Сарикопулос (4 + 4 подбора), Говенс (21 + 5 ассистов), Мещеряков (0), Кудрявцев (5), Полещук (0), Вабищевич (0).

Гости сумели добиться победы без американца Дженкинса, а также Руслана Айткали и Вадима Щербака.

За 2 с половиной минуты до большого перерыва счет на табло был равный 24:24, но к антракту «Астана» сумела оторваться на 7 баллов.

В начале второй половины игры минчанам удался рывок 7:0, который позволил им выиграть третью четверть (23:17), но в заключительной десятиминутке «Астана» упрочила свой перевес и к финальной сирене пришла с преимуществом в 7 очков.

Александр Крутиков (главный тренер «Цмокi-Мiнск»):

— Вы знаете, мы тренируемся вместе, а на игре банально забываем комбинации. Были очень обидные потери мяча, хотя 13 потерь — это не так много, но 3−4 из них были ключевыми. Плохо сыграли на щите. В среду играем в Кубке ФИБА, и не знаю, что будем делать с такой дырявой защитой, — приводит слова наставника пресс-служба «драконов».

Эмиль Райкович (главный тренер «Астаны»):

— Это была тяжелая игра. «Цмокі» показали хороший баскетбол. Наверное, наши парни в конце проявили чуть больше характера, сделали пару важных бросков. Нам повезло чуть больше, и мы выиграли. Поздравляю своих игроков, это важная для нас победа.