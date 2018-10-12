Патриарх Кирилл верит, что Украинская православная церковь устоит перед нажимом светских властей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл верит, что Украинская православная церковь сумеет устоять перед ударами, которые сегодня по ней наносят власти страны.

"Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской. Мы знаем, как враг рода человеческого ополчился на Церковь православную, которая проходит через тяжелейшие испытания. Но мы верим, что врата ада не одолеют Церковь, мы верим, что никакие светские силы, ставящие перед собой целью уничтожение Церкви, не будут успешны", - сказал патриарх в субботу после всенощного бдения в Свято-Духовом соборе Минска, куда он прибыл с трехдневным визитом.

Всех, кто в этом сомневается, патриарх Кирилл призвал "еще и еще раз вспомнить о нашем недалеком прошлом, когда власть считала своей целью уничтожение всякой веры, и тем более Церкви православной".

"И с какой же силой наносились удары по церковному телу! Но ничего не вышло - Церковь прогибалась под этими ударами, но никогда не ломалась. Церковь осталась той духовной силой, которая, в конце концов, воспламенила чувства людей и вдохновила их на устроение совершенно иного бытия", - сказал предстоятель.

Патриарх отметил, что в ходе его нынешнего визита в Беларусь в Минске пройдет "важное заседание" Священного Синода Русской православной церкви, на котором будут приниматься решения, связанные с оценкой церковной ситуации на Украине.

"Я всех вас прошу молиться о том, чтобы принимаемые Синодом решения содействовали умиротворению взволнованного украинского общества, чтобы молитвы ваши и работы Синода содействовали укреплению церковной жизни на Украине, ограждению нашей Церкви от возможных нападок и притеснений", - сказал предстоятель, обращаясь к верующим Беларуси.

Константинопольский синод, который завершил свою работу в четверг в Стамбуле, принял в общение лидеров украинского раскола, объявил об учреждении своего подворья в Киеве и прекратил действие собственного указа более чем 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Москве.

В Русской православной церкви в ответ заявили, что эти действия вынуждают ее разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.