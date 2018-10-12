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Хор Клецкой школы искусств выиграл в творческом конкурсе «Напеў зямлі маей» микроавтобус

13.10.2018 21:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хор «Звонкие голоса» Клецкой школы искусств победил в творческом конкурсе «Напеў зямлі маей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хор Клецкой школы искусств выиграл в творческом конкурсе «Напеў зямлі маей» микроавтобус

Главный приз – микроавтобус. Теперь коллектив будет больше гастролировать. Собственный транспорт – хорошая возможность познакомить максимальное количество зрителей пусть и с самодеятельным, но искусством. В Марьиной Горке в фестивале-конкурсе участвовали 23 коллектива со всего столичного региона. Разные жанры: от частушек до оперы представляли семь сотен артистов-любителей. Сделать выбор жюри было не так уж и просто.

Хор Клецкой школы искусств выиграл в творческом конкурсе «Напеў зямлі маей» микроавтобус

Фестиваль ежегодно проходит на малой родине Игоря Лученка. В 2018 году по состоянию здоровья мэтр пропустил праздник, но о творчестве народного артиста Беларуси и СССР, который не так давно отметил 80-летие, напомнила специально подготовленная выставка. Фестиваль провели накануне Дня работников культуры.

Хор Клецкой школы искусств выиграл в творческом конкурсе «Напеў зямлі маей» микроавтобус

Поздравление с профессиональным праздником им адресовал Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что национальная культура – фундамент, на котором базируется ментальный стержень общества.

 
 
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Новости Беларуси. Хор «Звонкие голоса» Клецкой школы искусств победил в творческом конкурсе «Напеў зямлі маей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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