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«Я думаю, что это можно называть дьявольщиной»: Дмитрий Ситковецкий после премьеры «Чёрт, солдат и скрипка» в Минске

13.10.2018 21:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Столичные меломаны готовятся спуститься в метро. 14 октября под звездным небом станции «Петровщина» выступят звездные музыканты-виртуозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Я думаю, что это можно называть дьявольщиной»: Дмитрий Ситковецкий после премьеры «Чёрт, солдат и скрипка» в Минске

Одной из самых экстравагантных постановок стал спектакль по мотивам «Истории солдата» Игоря Стравинского. Представление оценила и корреспондент Яна Шипко.

«Я думаю, что это можно называть дьявольщиной»: Дмитрий Ситковецкий после премьеры «Чёрт, солдат и скрипка» в Минске

Джаз, драйв и рэгтайм – все это Стравинский, композитор тысяча и одного стиля. Хамелеон, как сказал о нем выдающийся музыкант Дмитрий Ситковецкий.

«Я думаю, что это можно называть дьявольщиной»: Дмитрий Ситковецкий после премьеры «Чёрт, солдат и скрипка» в Минске

Сегодня он и сам меняться рад – на сцене в образе Черта. И чертовски виртуозно играет на скрипке.

«Я думаю, что это можно называть дьявольщиной»: Дмитрий Ситковецкий после премьеры «Чёрт, солдат и скрипка» в Минске

Дмитрий Ситковецкий, музыкант:
Дьявольское начало? (смеется) Знаете что? Вообще все настоящие исполнители, они, в общем, должны соблазнять публику. И поэтому они должны перевоплощаться в совершенно разные характеры. Я думаю, что это можно называть дьявольщиной, это можно называть перевоплощением.

«Я думаю, что это можно называть дьявольщиной»: Дмитрий Ситковецкий после премьеры «Чёрт, солдат и скрипка» в Минске

По-своему перевоплотился каждый участник этого самого мультижанрового спектакля.

«Я никогда ничего подобного не делал»: Владимир Познер о роли Чтеца в спектакле «Черт, солдат и скрипка»

Андрей Макаревич не только играет Солдата. На сцене оживают рисунки фронтмена «Машины времени».

«Я думаю, что это можно называть дьявольщиной»: Дмитрий Ситковецкий после премьеры «Чёрт, солдат и скрипка» в Минске

И если музыка вне времени, то с текстом новый поворот. Раёшный стих, которым пользовались скоморохи, – своеобразный рэп на новый лад.

«Я думаю, что это можно называть дьявольщиной»: Дмитрий Ситковецкий после премьеры «Чёрт, солдат и скрипка» в Минске

Ровно сто лет спустя после мировой премьеры «История солдата» звучит по-новому. У Черта сейчас оффшоры, солдат меняет скрипку на планшет, а невеста сбегает в Эмираты. Сюжет в духе Фауста на злобу дня, неизменен лишь финал.

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«Шел солдат своей страны с необъявленной войны…» Эту историю в свое время ставили по всему миру. В ней играли Жан Кокто, Ванесса Редгрейв, Стинг, Жан Марэ, а за текст брался даже Курт Воннегут.

«Я думаю, что это можно называть дьявольщиной»: Дмитрий Ситковецкий после премьеры «Чёрт, солдат и скрипка» в Минске

В этой интерпретации нашлось место пантомиме и современному танцу, смелому и ироничному тексту и звездному составу. Спектакль пока всего трижды видели в Москве и Санкт-Петербурге, и в единственный раз привезли для минского зрителя.

 
 
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Новости Беларуси. Столичные меломаны готовятся спуститься в метро. 14 октября под звездным небом станции «Петровщина» выступят звездные музыканты-виртуозы,...
 
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