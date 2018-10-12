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«Я думаю, что это можно называть дьявольщиной»: Дмитрий Ситковецкий после премьеры «Чёрт, солдат и скрипка» в Минске
Новости Беларуси. Столичные меломаны готовятся спуститься в метро. 14 октября под звездным небом станции «Петровщина» выступят звездные музыканты-виртуозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В минской подземке такой уникальный концерт пройдет впервые. Все благодаря фестивалю Юрия Башмета, который уже в 13-й раз удивляет оригинальной программой.
Одной из самых экстравагантных постановок стал спектакль по мотивам «Истории солдата» Игоря Стравинского. Представление оценила и корреспондент Яна Шипко.
Джаз, драйв и рэгтайм – все это Стравинский, композитор тысяча и одного стиля. Хамелеон, как сказал о нем выдающийся музыкант Дмитрий Ситковецкий.
Сегодня он и сам меняться рад – на сцене в образе Черта. И чертовски виртуозно играет на скрипке.
Дмитрий Ситковецкий, музыкант:
По-своему перевоплотился каждый участник этого самого мультижанрового спектакля.
Андрей Макаревич не только играет Солдата. На сцене оживают рисунки фронтмена «Машины времени».
И если музыка вне времени, то с текстом новый поворот. Раёшный стих, которым пользовались скоморохи, – своеобразный рэп на новый лад.
Ровно сто лет спустя после мировой премьеры «История солдата» звучит по-новому. У Черта сейчас оффшоры, солдат меняет скрипку на планшет, а невеста сбегает в Эмираты. Сюжет в духе Фауста на злобу дня, неизменен лишь финал.
«Шел солдат своей страны с необъявленной войны…» Эту историю в свое время ставили по всему миру. В ней играли Жан Кокто, Ванесса Редгрейв, Стинг, Жан Марэ, а за текст брался даже Курт Воннегут.
В этой интерпретации нашлось место пантомиме и современному танцу, смелому и ироничному тексту и звездному составу. Спектакль пока всего трижды видели в Москве и Санкт-Петербурге, и в единственный раз привезли для минского зрителя.
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«Я думаю, что это можно называть дьявольщиной»: Дмитрий Ситковецкий после премьеры «Чёрт, солдат и скрипка» в Минске
Новости Беларуси. Столичные меломаны готовятся спуститься в метро. 14 октября под звездным небом станции «Петровщина» выступят звездные музыканты-виртуозы,...
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